Pesona Rachel Parasian, Adik Bella Saphira Ternyata Dokter, Intip Foto-foto Cantiknya

TRIBUN-MEDAN.com - Pesona Rachel Parasian, adik Bella Saphira ternyata seorang dokter. Intip foto-fotonya.

Bella Saphira ternyata memiliki seorang adik perempuan. Pasanya cantik jelita.

Adik Bella Saphira bernama Rachel Parasian profesinya seorang dokter.

Penasaran dengan sosok adik Bella Saphira?

Seperti diketahui, Bella Saphira merupakan artis, model sekaligus penyanyi kenamaan Tanah Air.

Nama Bella Saphira dulu sangat terkenal terutama di era 90-an.

Meski punya karier moncer, sayangnya Bella Saphira kini tak aktif lagi di layar kaca.

Apalagi sejak Bella menikah dengan mantan Jenderal TNI yang kini jadi bos PT Antam, Agus Surya Bakti.

Jadi istri mantan Jenderal TNI, Bella rupanya punya seorang adik yang tak kalah cantik jelita.

Dilansir dari akun Instagram sang artis @bellasaphiraofficial, wanita kelahiran Magelang itu beberapa kali mengunggah foto bersama sang adik yang bernama Rachel Parasian.

Rupanya sang adik tengah berulang tahun pada hari itu.

"Happiest Birthday My Dearest Sister (emoji hati)(emoji hati)(emoji hati) My Best Friend," tulis Bellaa Saphira pada unggahannya Sabtu (25/4/2020) lalu.

Bella pun lantas menceritakan sedikit mengenai sosok sang adik.

Tumbuh bersama sejak kecil, tentu berbagai pengalaman telah dilalui Bella Saphira dengan adiknya, Rachel Parasia.