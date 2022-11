Presiden Joe Biden 'Sentil' Pemandu Tur di Hutan Mangrove karena Sound System Rusak

TRIBUN-MEDAN.COM - Putu Ayu Saraswati, Pemandu Tur Jokowi dan peserta KTT G20 Bali, mengaku sangat bahagia diberi kesempatan berada di depan para presiden dan perdana menteri.

Ia mengajak Joe Biden dan belasan kepala negara berkeliling Hutan Raya Bali untuk memperkenalkan usaha Indonesia menjaga keseimbangan alam.

Ia sempat berbincang dengan Presiden Amerika Joe Biden dan momen itu tak akan pernah ia lupakan.

Kala itu Joe Biden bercanda dengan Putu Ayu Saraswati karena mic wireless yang ia pergunakan kerap putus sinyal.

Joe Biden berkelakar dengan menyebut 'You Have Very Good Sound system.'

Ucapan Joe Biden membuat Putu Ayu Saraswati tertawa dan menyebut sudah berusaha semaksimal mungkin.

