Chord dan Lirik Lagu Aceh Saket Hate By Nurul Munira

TRIBUN-MEDAN.COM – Lagu Aceh Saket Hate merupakan sebuah lagu yang diciptakan oleh Rais Farmiadi.

Lagu Aceh Saket Hate ini dinyanyikan oleh penyanyi lokal asal Aceh yakni Nurul Munira.

Lagu Aceh Saket Hate dirilis pada November 2012 lalu, namun dipopulerkan lagi oleh Nurul Munira pada 2019 lalu.

Sampai saat ini, lagu yang berasal dari Aceh ini sudah disaksikan sebanyak 4 juta kali oleh para pengguna youtube.

Saket Hate berarti sakit hati. Jadi, Lagu Aceh Saket Hate ini bercerita tentang seorang wanita yang mengungkapkan rasa sakit hatinya lantaran mendapat cinta yang palsu dari kekasihnya yang disebut “kanda”.

Chord dan Lirik Lagu Aceh Saket Hate

Intro: Fm Eb Db Ab Bbm C

Fm

Dalam arti loen sayang keu kanda

Fm Eb

Ikhlas cinta koen keu pura-pura

Eb

Seunang hate loen pandang ngoen senyuman

Db Eb Fm

Gaseh teukeunang keu masa dilee na

Fm

Cut bang sayang gaseh hate loen

Fm Eb

Pria idaman yang ulon cinta

Eb

Seunang hate loen pandang ngoen senyuman

Eb Db Eb Fm

Gaseh teukeunang ke masa dilee na

Ab Eb

Mandum jineo tan na le makna

Db Fm

Akan cinta loen ka hancoe

Fm

Peu seungaja yoeh dilee keu loen neubie cinta

Fm Eb

Lam kangoen loen rasa sayang

Eb Bbm

Sehingga ureo malam

Bbm C Db Eb

Teukadang pih na bayangan kanda uhooo, leumah dimata

Fm Eb Db Fm

Seudang jinoe tan na le arti cinta suci lon nyoe

Db Eb

Mandum hana meuyum le

Fm

Beutoi keu kanda loen saket hate

C Fm

Mandum arti gaseh cinta meugantoe

Fm Eb

Rasa sayang nyoe jinoe tan le na

Eb

Disinoe lam gaseh uloen setia

Eb Db Eb Fm

Han loen paleng dak troeh laen pemuda

Bbm Eb

Pakoen tega sayang akan cinta loen neu tarek pulang

Db C

Jinoe yang na uloen rasakan

C Bbm Eb

Pakoen tega sayang akan cinta loen neu tarek pulang

Db C

Jinoe yang na uloen rasakan

Db Eb Fm

Keuindahan jeut keu duka

Fm

Andai masa dilee loen teupeu

Fm Eb

Cinta kanda cuma keu pura-pura

Eb

Beutoi sayang keu kanda han loen suka

Eb Db Eb Fm

Peu loem loen jalani deungoen rasa cinta

