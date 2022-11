Gelandang Tampan Timnas Belanda Frenkie de Jong Jadi Pemain Kunci di Piala Dunia 2022, Bisa Juara?

TRIBUN-MEDAN.COM - Timnas Belanda yang diperkuat gelandang ganteng Frenkie de Jong merupakan tim unggulan dan favorit juara Piala Dunia 2022 dan akan melakoni laga perdananya melawan Senegal, Senin (21/11/2022).

Laga Belanda vs Senegal yang diprediksi sengit itu berlangsung di Stadion Al Thumama dan disiarkan langsung pada Senin 21 November 2022 pukul 23.00 WIB atau Selasa 22 November 2022 pukul 00.00 WITA.

Duel Senegal vs Belanda menjadi laga ketiga di babak penyisihan grup Piala Dunia 2022 setelah Qatar vs Ekuador dan Inggris vs Iran.

Sama seperti laga Timnas Qatar vs Ekuador di Piala Dunia 2022, pertandingan Inggris vs Iran juga dapat disaksikan melalui siaran langsung Live Streaming TV Online, via vidio.com.

Pemain Barcelona Frenkie de Jong kini menjadi pilihan utama pelatih Timnas Belanda Louis van Gaal.

Louis van Gaal akan mengandalkan mantan pemain Ajax itu untuk lini tengah Tim Belanda di Piala Dunia 2022.

Nama Frenkie de Jong kini tengah hangat diperbincangkan, lantaran memiliki permainan elegan.

Gelandang bertahan tim Barcelona itu, merupakan salah satu pemain berkualitas milik Timnas Belanda.

Pemain yang kini berusia 25 tahun itu memiliki kemampuan untujk mengambil keputusan saat dilapangan hijau.

Timnas Belanda sukses menuju Piala Dunia 2022 di Qatar usai menang atas Norwegia. Frenkie de Jong Jadi Pemain Kunci Timnas Belanda di Piala Dunia 2022 (Twitter Ons Oranje)

De Jong memiliki peran sebagai penghubung permainan jika bola sedang berada di lini pertahanan.

Melakukan serangan secara efektif dengan membawa bola sendiri ke depan.

Maupun melakukan umpan jarak jauh efektif yang dapat menciptakan peluang berbahaya.

Bakat De Jong sudah terlihat saat mesih berseragam Ajax.

Memiliki kekuatan untuk mengacaukan pertahanan tim lawan, kemampuan membawa boal dari jarak jauh.