Link Nonton dan Spoiler Drakor Kill Me Heal Me, Kisah Pria yang Memiliki 7 Kepribadian Ganda

Drakor Kill Me Heal Me adalah drama romantis, komedi, psikologis yang memiliki 20 episode yang tayang pada 7 Januari 2015.

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Drama Korea atau Drakor Kill Me Heal Me dapat Anda saksikan di Netflix, Apple TV, Viki, dan WeTV.n.

Drakor Kill Me Heal Me merupakan karya dari Kim Jin-man ini dibintangi oleh sederet aktor dan aktris kenamaan Korea Selatan seperti Ji Sung, Hwang Jung-eum, dan Park Seo-joon.

Drakor Kill Me Heal Me menceritakan bagaimana kisah seseorang yang terdiagnosis Dissociative Identity Disorder (DID) atau kepribadian ganda.

Drakor Kill Me Heal Me adalah drama romantis, komedi, psikologis yang memiliki 20 episode yang tayang pada 7 Januari 2015.

Dalam drama ini diperankan oleh Ji Sung yang menjadi pemeran utama pria dan beradu akting dengan Hwang Jung Eum.

Selain Ji Sung dan Hwang Jung Eum, banyak sederet aktor korea yang memerankan drama ini seperti Park Seo Joon, Kim Yoo Ri, dan Oh Min Suk.

Baca juga: Link Nonton Drakor The K2, Kisah Cinta Bodyguard dengan Majikannya

Spoiler Drakor Kill Me Heal Me

Kill Me Heal Me mengisahkan tentang perjuangan Cha Do Hyun (Ji Sung) dalam melawan tujuh kepribadian ganda yang telah lama diidapnya.

Untuk menyembuhkan gangguan mentalnya tersebut, Cha Do Hyun meminta bantuan kepada Oh Ri Jin (Hwang Jung Eum), yang merupakan seorang psikiater terkenal.

Cha Do Hyun telah lama hilang ingatan dan disosiasi akibat pengalaman masa kecilnya yang sangat traumatis.

Pengalaman buruk yang ia rasakan sejak kecil itu akhirnya menciptakan tujuh kepribadian yang berbeda muncul dalam dirinya.

Namun selama membantu Cha Do Hyun, Oh Ri Jin malah justru jatuh cinta dengan salah satu kepribadian dari Cha Do Hyun.

Saudara kembar Oh Ri Jin, yakni Oh Ri On (Park Seo Joon), merupakan seorang novelis misteri terkenal dan ia pun penasaran tentang hidup Cha Do Hyun.

Tanpa sepengetahuan Oh Ri Jin, Oh Ri On mencurigai dan menyelidiki Cha Do Hyun dan keluarganya.