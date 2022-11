Lirik dan Chord Lagu Batak Gotap ni Rohakki By Jun Munthe 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Gotap ni Rohakki ini dipopulerkan oleh Jun Munthe yang ceritakan kisah Patah Hati.

Lagu Batak Gotap ni Rohakki saat ini sedang hits dan banyak dinyanyikan kaum muda/mudi yang lagi galau.

Lagu Batak dari Jun Munthe ini menceritakan seorang kekasih yang kecewa dan Patah Hati terhdapa pasangannya.

Lagu Batak Gotap ni Rohakki dirilis oleh Junt Munthe di tahun 2020 lalu melalui akun YouTube officialnya.

Lirik dan Chord Lagu Batak Gotap ni Rohakki

[Intro :]

G C G C

G

Ito dang tarmaafhon au be ho

Em

Haccit lungun rohaku dibaen ho

C

Dang tarsuhatan be na ilu naung manetek

G C

Sian simalolongki

G

Digotap ma rohaku dibagasan

Em

Ditos-tos ma nang pusu-pusuki

C

Dukkon diose ho ma janji dohot padan

G

Saut ho tu sidoli i

Em

Tanda na hu lehon i

Bm

Nga dipaulak ho tu au

C D

Pabagashon arsak ni rohakki

C D

Aut sura dang na sala molo dang mangoli

G D Em

Tung so mangoli au sahat tu na matua

C D

Asa tung diboto ho hasian

G

Lungun ni rohakki

C D

Aut sura dang na sala tu panikkotan

Em

Nunga tibu paujungon ku ngolukki

C D

Asa tung diboto ho hasian

G

Gotap ni rohakki..

C D

holong do nimmu

G F# Em

hu pasahat do tu ho

Am D G Am

Asal ma boi rap au dohot ho..

C D

Sude na di dirikku..

Bm Em

Nga hu lehon be tu ho..

Am D G

Asal ma boi sonang roha mi..

Int

G F# D

G

Digotap ma rohaku dibagasan..

Em

Di tos-tos ma nang pusu-pusuki

C

Dukkon diose ho ma janji dohot padan..

G

Saut ho tu sidoli i

Musik :

C Am G Em

C Am D



Em

Tanda na hu lehon i

Bm

Nga dipaulak ho tu au

C D

Pabagashon arsak ni rohakki

E

Ha.. aaa aaa..

(overtune)

D E

Sura dang na sala molo dang mangoli

A E F#m E

Tung so mangoli au sahat tu na matua..

D E

Asa tung diboto ho hasian..

A

Lungun ni rohakki..

Reff :

D E

Holong do nimmu

A E F#m

Hu pasahat do tu ho

Bm E A Bm

Asal ma boi rap au dohot ho..

D E

Sude na di dirikku..

C#m F#m

Nga hu lehon be tu ho..

Bm A A Bm

Asal ma boi sonang roha mi..

D E

Holong do nimmu

A E F#m

Hu pasahat do tu ho

Bm E A Bm

Asal ma boi rap au dohot ho..

D E

Sude na di dirikku..

C#m F#m

Nga hu lehon be tu ho..

Bm A A Bm

Asal ma boi sonang roha mi..

(cr30/tribun-medan.com)