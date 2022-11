Louis van Gaal Sesumbar Timnas Belanda Juara Piala Dunia 2022 Meski Skuadnya Tak Terlalu Istimewa

TRIBUN-MEDAN.COM - Skuad Timnas Belanda yang dilatih Louis van Gaal adalah tim yang diunggulkan dan favorit juara Piala Dunia 2022.

Belanda akan melakoni laga perdananya melawan Senegal, Senin (21/11/2022).

Laga Belanda vs Senegal yang diprediksi sengit itu berlangsung di Stadion Al Thumama dan disiarkan langsung pada Senin 21 November 2022 pukul 23.00 WIB atau Selasa 22 November 2022 pukul 00.00 WITA.

Duel Senegal vs Belanda menjadi laga ketiga di babak penyisihan grup Piala Dunia 2022 setelah Qatar vs Ekuador dan Inggris vs Iran.

Sama seperti laga Timnas Qatar vs Ekuador di Piala Dunia 2022, pertandingan Inggris vs Iran juga dapat disaksikan melalui siaran langsung Live Streaming TV Online, via vidio.com.

Pelatih Timnas Belanda, Louis van Gaal sudah berani sesumbar bahwa skuad asuhannya bisa memenangi Piala Dunia 2022.

Tiga hari lagi Piala Dunia 2022 bakal mulai berlangsung.

Ajang sepak bola akbar itu akan bergulir pada 20 November hingga 18 Desember mendatang.

Setelah laga UEFA Nations League, Belanda vs Belgia, Louis van Gaal cetak rekor jadi pelatih yang beri kemenangan terbanyak untuk Belanda. H-3 Piala Dunia 2022: Luis van Gaal Akui Timnas Belanda Tak Terlalu Istimewa tapi Bisa Juara (MAURICE VAN STEEN/AFP)

Piala Dunia nanti akan menjadi yang ketiga bagi Louis van Gaal setelah ia memimpin Tim Oranje ke peringkat ketiga Piala Dunia 2014 di Brasil.

Louis van Gaal sudah mengumumkan daftar pemain yang bakal diboyong untuk mentas di Piala Dunia 2022.

Sejumlah nama yang kerap menghiasi pertandingan lima liga top Eropa turut dipanggil oleh Louis van Gaal di Piala Dunia 2022.

Para pemain itu antara lain Frenkie de Jong, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, dan Stefan de Vrij.

Louis van Gaal mengakui bahwa susunan skuad timnas Belanda tidak terlalu istimewa.

Pasalnya, timnya tak diisi pemain kelas dunia.