Malaysia Green Technology Society Berkunjung ke USU, Akan Lakukan Kolaborasi Ini

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Malaysia Green Technology Society melakukan kunjungan ke Universitas Sumatera Utara (USU) mulai tanggal 11 sampai dengan 13 November 2022 dalam rangka kolaborasi dan pendantanganan MoU, serta mengadakan ikatan bisnis dan technical Research dan Development, pertukaran staff dan pelajar ke Malaysia.

Selain melakukan kolaborasi dan pendantanganan MoU Green Technology Society juga melakukan Student visit, pembudayaan dan kerja sama teknologi hijau, mengadakan seminar antara bangsa di Medan dengan tema Climate Change, Sustainable Development and future jobs, sedangkan dengan sekolah : Kerja sama MoU, Lawatan Staff dan pelajar ke Malaysia, ke arah Sustainable School, First School in SUMUT, kerja sama program TVET dengan sekolah, Technical Vocational Education Training.

Dan telah di tanda tangani MoU dengan Dharmawangsa dan menyusul SMK G2N. Setelah delegasi menyampaikan pandangan mereka dan tanya jawab, diakhiri dengan menyerahkan cendramata dari kedua belah pihak.

Delegasi Malaysia sangat puas penyambutan yang diberikan dan menyampaikan terima kasih kepada bapak Drs. R. Gopala Krishna Naidu, SH. MBA atas menghubungi pihak-pihak di Medan tersebut. Diakhiri dengan foto bersama serta makan siang.

Delegasi Malaysia disambut hangat oleh pihak Universitas Sumatera Utara (USU) dan diterima oleh ibu Prof. Dr. Poppy Anjelisa Zaitun HSB. Wakil Rektor III dan dosen dari fakultas, Universitas Dharmawangsa diterima oleh Rektor Assoc. Prof. Dr. Zamakhsyari bin Hasballah Thaib.Ph,D. dengan dosen dan staff, Sekolah Menengah Kejuruan Glora Jaya Nusantara yang diterima bapak yayasan Drs. Nabati Ginting M.Si, Ibu Nurminta Ginting M.Pd.T dengan guru-guru dan staff.

Delegasi Malaysia dihadiri oleh : Dr. M. Chandra Segara, chairman dan direktor Malaysia Green Technology Society, Prof. Ir. Ts. Dr. Mohd Tariq, Department of Aerospace Engineering, Universitas Putra Malaysia, Dr. Thevanegan Krishta Senior Lecturer, Department of Mechanical Engineering Universitas Teknologi MARA, Malaysia, Ir. Ts. Dr. Ranga Rao Krishnamorthy, Head Smart Manufacturing Research Institute, Universitas Teknologi MARA, Malaysia, Dr. Mohan Kumar Manikam, KPSU MTVET, Ministry of Higher Education, Malaysia.

