Phil Foden Bintang Masa Depan Timnas Inggris, Pemain Man City Ingin Bersinar di Piala Dunia 2022

TRIBUN-MEDAN.COM - Inggris yang diperkuat pemain muda Phil Foden merupakan tim unggulan dan favorit juara pada Piala Dunia 2022 dan akan melakoni laga perdananya melawan Timnas Iran.

Duel Timnas Inggris vs Iran menjadi laga kedua di babak penyisihan grup Piala Dunia 2022 setelah Qatar vs Ekuador.

Laga Inggris vs Timnas Iran digelar di Khalifa International Stadium, Doha, Senin (21/11/2022), pukul 20.00 WIB.

Sama seperti laga Timnas Qatar vs Ekuador di Piala Dunia 2022, pertandingan Inggris vs Iran juga dapat disaksikan melalui siaran langsung Live Streaming TV Online, via vidio.com.

Phil Foden berharap agar penampilan gemilangnya bersama Manchester City cukup untuk membuatnya dipercaya oleh manajer Inggris, Gareth Southgate, menjadi starter timnas Inggris.

Phil Foden Digadang-gadang menjadi bintang besar di masa depan atau calon raising star.

Foden dinilai memiliki bakat yang langka menjadikannya sebagai salah satu andalan pelatih Manchester City, Josep "Pep" Guardiola di lini depan skuadnya.

Namun, pemain berusia 22 tahun tersebut merasa performanya di klub belum bisa ia bawa saat membela The Three Lions di kancah internasional.

Semenjak debut internasionalnya di tahun 2020 pada laga melawan Islandia, Phil Foden telah mendapat kesempatan berseragam Inggris dalam 18 pertandingan dengan mencetak dua gol.

Manchester City menang atas Manchester United dengan skor 6-3 pekan ke-9 Liga Inggris diwarnai Erling Haaland dan Foden hattrick.

Foden mengatakan bahwa salah satu faktor ia belum bisa bermain sebaik seperti di klub adalah proses pengenalan antara para pemain, yang lebih jarang bermain bersama Foden.

"Saya rasa tidak mudah untuk datang ke suatu tim dan belum mengenal para pemainnya dengan baik," ujar Foden, dikutip dari PA Media.

"Anda harus belajar bagaimana bermain dengan pemain yang berbeda dan memahami keinginan mereka - berlari mengejar bola atau menunggu bola di kakinya."

"Saya tentu saja seharusnya mencetak gol lebih banyak untuk Inggris.

Saya masih belajar tentang para pemain juga.