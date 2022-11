Kini Mendekam di Sel, Fitri Salhuteru Ungkap Nikita Mirzani Belajar Jadi Wanita Lembut dan Penyabar 

TRIBUN-MEDAN.com - Selama mendekam di penjara, Nikita Mirzani kini disebut sedang belajar menjadi wanita lembut dan penyabar.

Hal itu diungkapkan Fitri Salhuteru sahabat Nikita Mirzani usai dirinya menjenguk sang sahabat setelah pulang menjalani ibadah umrah.

Nikita Mirzani juga akan bersabar dalam menghadapi masalah yang kini tengah menimpanya.

Dilansir dari Tribun Jatim, melalui IG Story akun pribadinya, @fitri_salhuteru, ia menyampaikan pesan dari sang sahabat.

"From @nikitamirzanimawardi_172, I am learning to be gentle to be patient to not light fires when i cannot see the start

(Dari @nikitamirzanimawardi_172, saya belajar untuk menjadi lembut untuk bersabar untuk tidak menyalakan api ketika saya tidak bisa melihat awalnya)"

Tak hanya itu, Fitri Salhuteru juga memberikan semangat kepada Nikita Mirzani agar sahabatnya tersebut kuat menjalani sidang-sidang selanjutnya.

"Cobaan apapun pasti ada jalan keluarnya," sebut Fitri Salhuteru, mengutip Tribun Jambi.

Menurut Fitri Salhuteru, Nikita Mirzani dipenjara dalam kondisi baik-baik saja.

Bahkan Nyai, sapaannya, dalam kondisi ceria.

"Dia ceria aja," tutur Fitri Salhuteru.

Hal yang membuat Fitri Salhuteru tenang adalah karena Nikita Mirzani juga tenang dalam menghadapi masalahnya.

"Dia selalu mengingatkan saya malah, 'Udah kakak tenang aja, saya di sini enggak akan selamanya, tenang aja'," jelas Fitri Salhuteru.

Sementara saat ini anak-anak Nikita Mirzani sedang jalan-jalan ke Malaysia.