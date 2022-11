Sahabat Nikita Mirzani Bongkar Hikmah Mendekam di Sel: Jadi Wanita Lembut dan Penyabar 

TRIBUN-MEDAN.com – Sahabat Nikita Mirzani bongkar kondisi terbaru selama mendekam di penjara, Fitri Salhuteru menyebutkan jika sedang belajar jadi wanita lembut dan penyabar.

Fitri Salhuteru mengatakan jika Nikita Mirzani akan bersabar dalam menghadapi masalah yang sedang menimpanya.

Dilansir dari Tribun Jatim, Ia memberikan semangat kepada sang sahabat agar kuat menjalani sidang-sidang selanjutnya.

"Cobaan apapun pasti ada jalan keluarnya," sebut Fitri Salhuteru, mengutip Tribun Jambi.

Melalui Instagram Story-nya, Ia menyampaikan pesan manis untuk Nikita Mirzani.

Dalam postingannya itu, Ia menuliskan jika dirinya belajar untuk menjadi lembut, bersabar dan tidak menyalakan api ketika tidak bisa melihat awalnya.

"From @nikitamirzanimawardi_172, I am learning to be gentle to be patient to not light fires when i cannot see the start

