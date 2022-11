Jungkook BTS Siap Meriahkan Opening Ceremony Piala Dunia 2022, Ini Lagu yang akan Dibawakannya

TRIBUN-MEDAN.COM – Dalam hitungan jam Jungkook BTS akan memeriahkan panggung pembukaan Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt Qatar pada Minggu (20/11/22).

Jungkook BTS akan tampil membawakan OST FIFA World Cup Qatar 2022 yang berjudul ‘Dreamers’.

Hal itu disampaikan BIGHIT agensi yang menaungi Jungkook BTS melalui sebuah unggahan di weverse.

“Halo. Ini BIGHIT MUSIC. Kami ini menginformasikan tentang partisipasi Jungkook BTS di upacara pembukaan Piala Dunia Qatar 2022,” tulis BIGHIT.

Baca juga: Mengenal Hayya Card, Kartu Sakti Piala Dunia 2022 Qatar, Berikut Cara Mendapatkannya

“Pada upacara pembukaan Piala Dunia Qatar 2022, Jungkook akan membawakan OST ‘Dreamers’,” lanjutnya.

Lebih lanjut, BIGHIT juga menginformasikan upacara pembukaan akan dilangsungkan mulai pukul 17:40 PM - 18:10 PM pada 20 November mengikuti standar waktu Arab.

Sedangkan menurut waktu Korea Selatan 23:40 PM pada 20 November hingga 00:10 AM pada 21 November.

“Kami memohon dukungan anda untuk penampilan Jungkook BTS di upacara pembukaan Piala Dunia Qatar 2022,” tutup BIGHIT.

Baca juga: Garang saat Peras Sopir Truk, Pria Petentengan Ini Mendadak Lemas setelah Diringkus Polisi

Mengutip dari kompas.com, pada upacara pembukaan turnamen sepak bola terbesar tersebut, anggota boygrup asal Korea Selatan itu tentu saja tak tampil sendirian.

Akan ada penampilan dari bintang lainnya diantaranya adalah grup hip hop asal Amerika Serikat, Black Eyed Peas dan artis Kanada, Nora Fatehi.

Anda dapat menyaksikan upacara pembukaan Piala Dunia Qatar 2022 pada pukul 21.30 WIB.

Lirik Lagu Jungkook – Dreamers (OST Piala Dunia Qatar 2022)

Look who we are, we are the dreamers,

We’ll make it happen ’cause we believe it

Look who we are, we are the dreamers,