TERJALNYA Rute Timnas Inggris Tapaki Tangga Juara Piala Dunia, Bisa Jumpa Messi Dkk, Brasil di Final

TRIBUN-MEDAN.COM - Timnas Inggris merupakan unggulan dan favorit juara pada gelaran Piala Dunia 2022.

Inggris yang dihuni Rashford dkk melakoni laga perdananya melawan Timnas Iran.

Duel Timnas Inggris vs Iran menjadi laga kedua di babak penyisihan grup Piala Dunia 2022 setelah Qatar vs Ekuador.

Laga Inggris vs Timnas Iran digelar di Khalifa International Stadium, Doha, Senin (21/11/2022), pukul 20.00 WIB.

Sama seperti laga Timnas Qatar vs Ekuador di Piala Dunia 2022, pertandingan Inggris vs Iran juga dapat disaksikan melalui siaran langsung Live Streaming TV Online, via vidio.com.

Namun, meski favorit juara, hasrat Timnas Inggris untuk meraih gelar Piala Dunia 2022 bisa terganjal karena rute menuju final sangat brutal karena mereka bisa bertemu Argentina dan Brasil.

Piala Dunia 2022 di Qatar akan dimulai pada 20 November hingga 18 Desember 2022.

Ajang tersebut akan menjadi kesempatan bagi timnas Inggris untuk meraih trofi Piala Dunia.

Untuk diketahui, timnas Inggris terakhir kali meraih gelar Piala Dunia pada edisi 1966.

Oleh karena itu, timnas Inggris berupaya meraih gelar Piala Dunia 2022.

Penyerang timnas Inggris, Harry Kane, memamerkan trofi Sepatu Emas Piala Dunia 2018 sebelum pertandingan UEFA Nations League melawan Spanyol di Stadion Wembley, London, pada 8 September 2018. Kane menjadi top skor Piala Dunia 2018 di Rusia dengan koleksi enam gol. PIALA DUNIA - Brutalnya Rute Harry Kane Cs Tapaki Tangga Juara: Ketemu Lionel Messi Dkk, Bisa Hadapi Brasil di Final (AFP/GLYN KIRK)

Namun, jalan The Three Lions untuk meraih gelar Piala Dunia 2022 tidaklah mudah.

Paslanya, rute Harry Kane cs untuk menapaki tangga juara sangatlah brutal.

Dilansir dari Squawka, andai jadi juara Grup B, maka Inggris akan ketemu negara-negara yang sangat tangguh.

Di babak 16 besar, Inggris bakal bertemu timnas Senegal.