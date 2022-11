Resmi Diluncurkan, Vivo Y01A Dilengkapi Kamera Belakang 8 MP dan Harganya hanya Rp 1 Jutaan

TRIBUN-MEDAN.com - Vivo Y01A resmi meluncur di Thailand. Ponsel ini menjadi varian baru dari Vivo Y01 yang sudah dirilis pada Maret lalu.

Serupa dengan Y01, Vivo Y01A juga hadir sebagai ponsel entry-level. Spesifikasinya bahkan identik dengan "saudaranya" tersebut.

Misalnya pada aspek layar yang sama-sama berukuran 6,51 inci, baterai 5.000 mAh hingga kamera depan tunggal beresolusi 8 MP.

Spesifikasi Vivo Y01A

Vivo Y01A tampil dengan layar IPS LCD 6,51 inci yang didukung resolusi HD Plus (720 x 1600 piksel) dan rasio aspek 20:9. Layarnya dihias dengan poni atau notch guna menunjang kamera depan ponsel.

Sementara itu punggung ponsel dihias dengan modul kamera berbentuk persegi yang menopang kamera belakang serta lampu flash LED.

Selain modul kamera, punggung Vivo Y01A juga dibalut dengan penampang bertekstur garis kecil yang akan menampilkan efek berbentuk huruf "X" ketika terpapar cahaya.

Lihat Foto Spesifikasi dan harga Vivo Y01A (Vivo)

Dapur pacu Vivo Y01A ditopang oleh chipset Helip P35 yang dipadukan dengan RAM 2 GB dan penyimpanan internal 32 GB. Bila dirasa kurang, pengguna juga bisa memperluas penyimpanannya menggunakan kartu microSD.

Adapun daya tahannya ditunjang oleh baterai berkapasitas 5.000 mAh yang didukung pengisian ulang 10 watt melalui microUSB seperti dilansir dari Kompas (21/11/2022).

Beralih ke sektor kamera, Vivo Y01A dibekali kamera belakang tunggal 8 MP. Ponsel ini juga dilengkapi kamera depan yang ditempatkan pada poni layar dengan resolusi 5 MP.

Smartphone ini berjalan dengan sistem operasi (OS) Android 11 Go Edition atau OS versi ringan dari Android dan dilapisi antarmuka FunTouch OS 11.1.

Biasanya, ponsel dengan OS Android Go Edition juga dilengkapi dengan aplikasi Google versi ringan seperti YouTube Go, Gmail Go dan lain sebagainya.

Vivo Y01A juga dibekali fitur lainnya seperti dukungan kartu SIM ganda, konektivitas 4G LTE, WiFi dual-band, Bluetooth 5.0, GPS, colokan audio 3,5 mm. Karena tidak dibekali sensor pemindai sidik jari, ponsel ini mengandalkan fitur Face Unlock untuk mengunci perangkat.

Dengan sejumlah spesifikasi di atas, Vivo Y01A dibalut dalam dimensi 163,96 x 75,2 x 8,28 mm dan bobot sekitar 178 gram.

Harga Vivo Y01A

Dikutip KompasTekno dari Gizchina, Rabu (15/11/2022), Vivo Y01A tersedia dalam warna Sapphire Blue dan Elegant Black.

Di Thailand, harga Vivo Y01A ini dibanderol dengan harga 3.999 baht atau setara Rp 1,7 juta.

(*/Tribun Medan)