PREDIKSI Skor Timnas Argentina vs Arab Saudi, Formasi Pemain, Messi Menuju Juara di Piala Dunia 2022

TRIBUN-MEDAN.COM - Skuad negara Argentina juga adalah negara favorit dan diunggulkan bisa merebut trofi juara Piala Dunia 2022.

Lionel Messi bersama Timnas Argentina akan melakoni pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2022 kontra Arab Saudi pada Selasa (22/11/2022).

Pertandingan pertama Argentina vs Arab Saudi di Piala Dunia bertempat di Stadion Lusail Iconic, Qatar.

Laga Argentina vs Arab Saudi merupakan pertandingan kelima Piala Dunia 2022 Qatar yang sedianya dimulai pada 20 November hingga 18 Desember 2022.

Sama seperti laga Timnas Qatar vs Ekuador di Piala Dunia 2022, pertandingan Argentina vs Arab Saudi juga dapat disaksikan melalui siaran langsung Live Streaming TV Online, via vidio.com.

Prediksi Argentina vs Arab Saudi di Piala Dunia 2022 di Qatar yang tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online, Selasa (22/11/2022), pukul 17.00 WIB.

Prediksi Argentina vs Arab Saudi di Piala Dunia 2022, Messi cs Menang Banyak, Live SCTV 22 November (TWITTER.COM/G1ANJAUREGUIL)

Timnas Argentina dan Arab Saudi tengah mematangkan persiapkan diri untuk mengikuti gelaran bergengsi FIFA empat tahunan itu.

Dari tiga laga uji coba terakhir Lionel Messi cs lebih di unggulkan dengan rekor 3 kemenangan beruntun.

Kemenangan tersebut diperoleh Lionel Messi bersama timnya ketika menghadapi Uni Emirat Arab (UEA), Jamaika dan Honduras.

Sedangkan Timnas Arab Saudi hanya berhasil memperoleh masing-masing satu kemenangan, satu hasil seri dan kekalahan pada pertandingan uji cobanya.

Pertandingan antara Argentina vs Arab Saudi merupakan yang pertama kali sepanjang sejarah Piala Dunia.

Tim Tango pernah melawan Al-Akhdar pada pertandingan uji coba (15/11/2012) yang berakhir dengan skor kacamata 0-0.

Sebagai tim dengan koleksi dua gelar Piala Dunia, tentunya Messi akan berjuang di laga pembuka tersebut.

Pasalnya dirinya belum pernah 'menggendong' trofi Piala Dunia menuju Kota Buenos Aires, Argentina.