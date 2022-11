Spoiler Drakor Go Back Couple Full Episode, Kisah Pasangan Suami Istri yang Kembali ke Masa Lalu

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Drama Korea atau Drakor Go Back Couple bergenre romantis berbalut komedi yang tayang tahun 2017 lalu.

Drakor Go Back Couple ini tayang sebanyak 12 episode dan disiarkan KBS2.

Drakor ini diperankan oleh Jang Na Ra serta Son Ho Jun sebagai pemeran utama.

Drakor ini diadaptasi oleh webtoon populer yang berjudul Do it One More Time karya Hong Seung Pyo.

Dalam drama ini Jang Na Ra dan Son Ho Jun menjadi pemeran utama sebagai sepasang suami istri.

Drakor Go Back Couple ini juga dibintangi oleh Heo Jeong Min, Han Bo Reum, Jang Ki Yong, Go Bo Gyeol, Lee Yi Kyung, dan Cho Hye Jung.

Baca juga: Link Nonton dan Spoiler Drakor Reborn Rich, Kisah Balas Dendam & Perebutan Kekuasaan

Spoiler Drakor Go Back Couple

Drakor Go Back Couple mengisahkan tentang pasangan suami istri yakni Choi Ban Do (Son Ho Jun) dan Ma Jin Jo (Jang Na Ra) yang telah menikah lebih dari 10 tahun.

Keduanya memiliki seorang anak laki-laki, keduanya pertama kali bertemu saat mereka kuliah di Universitas Hankook.

Meski keduanya kuliah di jurusan Teknik Sipil, setelah lulus kuliah akhirnya mereka memutuskan untuk menikah, Choi Ban Do hanya bekerja sebagai sales obat-obatan.

Ketika dia menawarkan produknya, tak jarang dia bertemu dengan klien yang menyebalkan dan merasa terintimidasi.

Selain itu, Jin Jo menjadi ibu rumah tangga yang memiliki kepribadian yang malas. Setelah ia lama menikah, ia mulai jenuh dan tak bahagia karena terus-terusan berada di rumah.

Jin Joo juga merasa sering diabaikan oleh suaminya dan ia juga berharap memiliki pekerjaan sendiri.

Suatu malam, Ban Do dan Jin Joo bertengkar hebat. keduanya mengaku menyesal telah menikah muda dan berharap bisa kembali ke masa lalu, sebelum keduanya bertemu.