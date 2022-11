Timnas Argentina Diunggulkan dan Favorit Juara Piala Dunia 2022, Ini 1 Rintangan Messi Cs Raih Trofi

TRIBUN-MEDAN.COM - Timnas Argentina diunggulkan jadi juara Piala Dunia 2022.

Lionel Messi bersama Argentina akan melakoni pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2022 kontra Arab Saudi pada Selasa (22/11/2022).

Pertandingan pertama Argentina vs Arab Saudi di Piala Dunia bertempat di Stadion Lusail Iconic, Qatar.

Sama seperti laga Timnas Qatar vs Ekuador di Piala Dunia 2022, pertandingan Argentina vs Arab Saudi juga dapat disaksikan melalui siaran langsung Live Streaming TV Online, via vidio.com.

Argentina vs Arab Saudi di Piala Dunia 2022 di Qatar yang tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online, Selasa (22/11/2022), pukul 17.00 WIB.

Laga Argentina vs Arab Saudi merupakan pertandingan kelima Piala Dunia 2022 Qatar yang sedianya dimulai pada 20 November hingga 18 Desember 2022.

Claudio Caniggia menyebut satu rintangan yang berpotensi menjadi penghalang Argentina dalam perjalanan menuju singgasana juara Piala Dunia 2022.

Timnas Argentina datang ke Piala Dunia 2022 Qatar sebagai salah satu tim favorit.

Didukung materi pemain berkualitas plus keberadaan Lionel Messi, La Albiceleste mengusung rekor 36 laga tanpa kalah menjelang Piala Dunia 2022.

Rekor 36 pertandingan unbeaten tersebut sudah termasuk kemenangan atas Brasil pada final Copa America 2021 dan Italia pada duel bertajuk Finalissima di London, Inggris.

Momen megabintang timnas Argentina, Lionel Messi, hanya bisa menatap trofi Piala Dunia 2014 yang ada di depannya. Prediksi Piala Dunia - Jalan Terjal Lionel Messi Bawa Argentina Rengkuh Trofi di Qatar. Piala Dunia 2022: Satu Rintangan Argentina Menuju Singgasana Juara (TWITTER.COM/G1ANJAUREGUIL)

Tren apik timnas Argentina itu membuat Claudio Caniggia memiliki firasat bagus bahwa La Albiceleste bakal meraih kejayaan di Qatar.

"Saya memiliki firasat bagus tentang tim Argentina ini," kata Caniggia, dikutip dari laman resmi FIFA, Minggu (20/11/2022).

Selain Argentina, menurut Caniggia ada empat tim lain yang punya peluang besar menjadi juara di Qatar.

"Ada beberapa negara yang pasti akan memperebutkan gelar yaitu Argentina, Perancis, Brasil, Spanyol, dan Jerman."