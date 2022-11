Grand Mercure Medan Angkasa Rayakan Hari Jadi Ke-6 Tahun

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Dalam rangka hari jadi yang ke-6 tahun, Grand Mercure Medan Angkasa mengadakan kegiatan doa dan makan bersama putra dan putri dari Panti Asuhan Mamiyai Medan. Kegiatan ini dilaksanakan di ruangan Lily pada 23/11/2022. Selain doa dan makan bersama, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh manajemen Grand Mercure Medan Angkasa, sebagai bentuk rasa syukur atas eksistensi Grand Mercure Medan Angkasa selama 6 tahun.

Rachmad Suwardi, General Manager Grand Mercure Medan Angkasa mengungkapkan “Program positif seperti ini sudah sangat rutin kami lakukan, namun kesempatan kali ini sangat spesial karena bertepatan dengan hari jadi Grand Mercure Medan Angkasa ke-6 tahun. Kami sangat bersyukur hingga saat ini Grand Mecure Medan Angkasa tetap eksis ditengah persaingan bisnis yang begitu ketat dan masih diberi kesempatan untuk berbagi dengan putra-putri dari panti asuhan. Harapan kami, Grand Mercure Medan Angkasa dapat terus maju dan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat dan semakin bersemangat memberikan excellent service kepada tamu-tamu kami.”

Tidak hanya kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility), menyambut hari ulang tahun, Grand Mercure Medan Angkasa berkesempatan mengadakan pertandingan bulutangkis antar departemen. Rudy Tarigan, Talent & Culture Manager Grand Mercure Medan Angkasa mengatakan, “pertandingan bulutangkis bertujuan untuk meningkatkan solidaritas dan kekompakan talent antar departemen dan talent kami juga begitu antusias mengikuti pertandingan ini”. Kegiatan ini dilaksanakan di Gor Bulutangkis Anugrah pada 11/11/2022 lalu.

Seiring bertambahnya usia, Grand Mercure Medan Angkasa berkomitmen untuk terus melakukan sustainability program yang berfokus pada kelestarian bumi. Pada kesempatan ini, Tinera Siburian, Marketing Communication Grand Mercure Medan Angkasa, mengatakan bahwa Grand Mercure Medan Angkasa berpartisipasi dalam kampanye “No More Single Use Plastic” yang digagas oleh Accor Internasional. Program ini bertujuan untuk menjaga bumi dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik.

