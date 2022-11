Kabar Tak Sedap Cristiano Ronaldo, Didepak dari Manchester United Jelang Berlaga di Piala Dunia 2022

TRIBUN-MEDAN.COM - Kabar tak mengenakkan tentang Cristiano Ronaldo, mega bintang timnas Portugal jelang berlaga di Piala Dunia 2022 Qatar.

Dilansir TribunWow.com dari akun Instagram Manchester United, Rabu (23/11/2022), Cristiano Ronaldo resmi didepak oleh klub berjuluk Setan Merah tersebut.

"Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford."

"(Cristiano Ronaldo akan meninggalkan Manchester United dengan kesepakatan bersama, dengan segera.

Klub berterima kasih kepadanya atas kontribusinya yang luar biasa di dua mantra di Old Trafford,-red)," tulis official Manchester United.

Sementara itu dari Cristiano Ronaldo belum memberikan pernyataan resminya terkait nasibnya.

Pemain berusia 37 tahun itu saat ini masih fokus membela Timnas Portugal di Piala Dunia 2022.

Diketahui, Cristiano Ronaldo memang tengah mengalami masa sulit di Manchester United sebelum Piala Dunia 2022 Qatar.

Hal itu imbas dari ucapan kontroversi Cristiano Ronaldo yang menyalahkan beberapa pihak penting di Manchester United, termasuk sang pelatih, Erik Ten Hag.

Erik Ten Hag naik pitam dan meminta kepada petinggi Manchester United untuk tak lagi menggunakan jasa pemain berjuluk CR7 tersebut.

Situasi sulit yang tengah dialami oleh Cristiano Ronaldo akhir-akhir ini tampaknya merambat ke Timnas Portugal.

Terlebih, eks Sporting CP tersebut absen di sesi latihan dan absen di laga persahabatan kontra Nigeria, Jumat (18/11).

Tak ingin anak asuhnya diterpa isu miring, pelatih Timnas Portugal, Fernando Santos buka suara.

Fernando Santos menegaskan bahwa situasi sulit yang dialami oleh bintang Real Madrid tersebut tak mempengaruhi Timnas Portugal.