Kisah Hidup Ki Joko Bodo, Sang Mantan Paranormal yang Hijrah dan Wakafkan Rumah untuk Masjid 

TRIBUN-MEDAN.com - Mantan paranormal kondang Ki Joko Bodo meninggal dunia pada, Selasa (22/11/2022).

"Iya benar (Ki Joko Bodo meninggal)," kata Ayda Prasasti, kerabat Ki Joko Bodo ketika dikonfirmasi media melalui pesan singkat, Selasa siang.

Jenazah Ki Joko Bodo disemayamkan di rumahnya di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Sebelum tiada, Ki Joko Bodo dikenal sebagai paranormal nyentrik.

Namun sejak memutuskan untuk berhijrah, Ki Joko Bodo memilih untuk memotong rambutnya.

Ia yang dulu tampil dengan rambut panjang dan brewok, kini tampil lebih fresh dengan rambut pendek dan wajah bersih.

1. Berawal dari umrah

Dilansir oleh tayangan On The Spot di YouTube Trans 7 Official pada 25 April 2018 silam, Ki Joko mengungkapkan kisah hijrahnya dimulai saat ia melakukan umrah.

Saat bersujud di tanah suci, ia mengaku merasakan getaran sangat kuat.

Seolah tubuhnya sedang tersengat listrik.

Pengalaman itulah yang kemudian membuatnya percaya akan adanya Tuhan.

"Kalau dulu masih mencari Tuhan, sekarang sudah menemukan Tuhan. Ibaratnya seperti itu," ujarnya seperti dilansir YouTube Trans7 Official Minggu (12/5/2019).

Baca juga: Sosok Ki Joko Bodo, dari Paranormal Kondang hingga Berhijrah dan Tak Pernah Tinggalkan Salat

Baca juga: Kondisi Ki Joko Bodo Drop Seminggu Belakangan, Sempat Mandi Pagi dan Berjemur Sebelum Meninggal

2. Rajin beribadah dan menanamkan pendidikan agama pada 10 anaknya

Sejak berhijrah, Ki Joko Bodo kini rajin beribadah.

Tak hanya itu, ia juga menanamkan pendidikan agama pada ke-10 anaknya.

Ia pun mengaku, anak-anaknya kini lebih pandai dalam urusan agama daripada dirinya.