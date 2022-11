Pasokan Jet Tempur Terbaru untuk Militer Rusia, Bisa Hancurkan Target dari Jarak Ratusan Kilometer

TRIBUN-MEDAN.COM - Dikabarkan, militer Rusia baru saja mendapat sokongan persenjataan berupa jet tempur Su-30SM2 dan pelatih tempur Yak-130.

Info ini disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia dalam rilisnya, pada Senin (21/11).

Pesawat tersebut diproduksi dan dikirimkan oleh United Aircraft Corporation.

Menurut Kemenhan Rusia, pesawat-pesawat militer tersebut merupakan generasi terbaru yang digunakan Angkatan Udara Rusia dan Angkatan Laut Rusia.

Pesawat-pesawat tersebut memiliki sejumlah fasilitas pendukung yang canggih.

Jet tempur tersebut mampu melakukan serangan terhadap target udara, darat, dan laut dengan jarak ratusan kilometer.

Sebelumnya, Rusia telah meluncurkan rudal balistik antarbenua (ICBM) RS-28 Sarmat atau biasa disebut dengan rudal Setan-II pada Sabtu (19/11) lalu.

Hal ini dikonfirmasi oleh Komandan Pasukan Rudal Strategis Kolonel Jenderal Sergey Karakayev pada pertemuan Dewan Militer.

Uji coba ini merupakan kali kedua percobaan rudal hipersonik yang mampu membawa hulu ledak nuklir.

Karakayev mengatakan, rudal ini mampu mencapai target dengan kecepatan hampir 16 ribu kilometer per jam.

ICBM Sarmat pertama kali diluncurkan dari pelabuhan antariksa Plesetsk pada 20 April lalu.

Berdasarkan perkiraan para ahli, rudal Sarmat mampu mengirimkan hulu ledak MIRV dengan berat hingga 10 ton ke lokasi mana pun di seluruh dunia baik di Kutub Utara maupun Selatan.

Rudal ini diklaim dapat menghancurkan Inggris Raya dalam waktu enam menit.

Padahal jarak antara Rusia dengan Inggris mencapai 2500 kilometer.

Sebelumnya, Presiden Vladimir Putin menyatakan bahwa rudal ini mampu menembus sistem pertahanan udara mana pun.

Untuk itu ia menegaskan kepada siapapun yang mengancam Rusia untuk berpikir dua kali. (*)

Artikel ini telah tayang di TASS dengan judul Defense contractor delivers new batch of Su-30SM2 fighter jets to Russian troops,