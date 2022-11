PREDIKSI Maroko vs Kroasia, Line Up Pemain, Skor, Profil Timnas di Piala Dunia 2022, Modric Beraksi

AFP PHOTO/Paul ELLIS

CETAK GOL - Pemain Kroasia Nikola Vlasic (tengah) merayakan gol yang dicetaknya bersama rekan-rekannya pada laga terakhir Grup D Euro 2020 kontra Skotlandia di Hampden Park, Glasgow, 22 Juni. Kroasia melaju ke Babak 16 Besar sebagai runner up setelah di laga lain Inggris mengalahkan Republik Ceko 1-0. Prediksi Skor Maroko vs Kroasia, Head to Head, Line Up dan Profil Timnasnya di Piala Dunia 2022