Promo Super Bola dan Serba Rp 25 Ribu di Gokana, KFC dan McD Juga Ada Penawaran Khusus

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Sejumlah merchant menawarkan beragam promo makanan dan minuman bertepatan dengan momen Piala Dunia 2022.

Pada kesempatan kali ini, merchant yang menawarkan promo terdiri dari KFC yang menghadirkan paket super bola, McD, dan juga ada promo serba Rp 25 ribu dari Gokana.

Berikut ragam promo yang ditawarkan saat ini.

1. KFC

KFC menghadirkan promo Komplit Chicken 1 dan 2 yang bisa kamu pilih mau pasangin Mocha Float dengan 3 potong atau 5 potong ayam goreng.

Masih nagih? Ada juga paket komplit chicken 3 yang komplit menawarkan ketiganya.

Promo Komplit Chicken ini berlaku tanggal 18-25 November 2022 dan berlaku di seluruh gerai KFC Indonesia untuk dine-in, take away dan drive-thru.

Selain itu, ada juga paket menu Super Bola, ada ayam goreng sampai burger yang siap menemani kamu mulai 20 November 2022 sampai 31 Desember 2022 ini.

Terdapat juga paket Value Serbu, kamu bisa serbu 5 ayam goreng, 3 nasi dan 3 mocha float.

2. McD

McD menghadirkan promo November Hemat, nikmati renyahnya 3 pcs ayam McD dan 3 nasi yang pas banget buat jadi menu makan bareng keluarga dan teman.

Periode promo dimulai dari 23-27 November, promo berlaku untuk dine in, take away, drive thru serta McDelivery.

3.Gokana

Goyang seru bareng Gokana di 25 November, nanti kamu bisa menikmati menu serba Rp 25 rubu nih, adapun pilihannya mulai dari Chicken Curry Ramen (spicy), Gokana 5, Katsu Bento.

Promo ini berlaku hanya tanggal 25 November, berlaku di seluruh outlet Gokana Ramen & Teppan.(cr9/Tribun-Medan.com)