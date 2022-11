Dirut Bank Sumut Terpilih Menjadi Salah Satu dari 100 CEO Terbaik, Penghargaan dari Majalah Infobank

Direktur Utama Bank Sumut Rahmat Fadillah Pohan terpilih sebagai salah satu dari 100 Top CEO & The Next Leaders Forum 2022.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Direktur Utama Bank Sumut Rahmat Fadillah Pohan terpilih sebagai salah satu dari 100 Top CEO & The Next Leaders Forum 2022 pada pergelaran yang dilaksanakan Rabu (23/11/2022).

Kegiatan forum nasional dan penganugerahan yang merupakan hasil kolaborasi antara Infobank Media Group bersama Ikatan Bankir Indonesia (IBI) ini mengangkat tajuk menarik The Secrets of Effective Leadership in a Crisis.

Acara ini terdiri dari serangkaian agenda, diantaranya Economic Outlook 2023, Leadership Sharing, pemberian anugerah Bankers of the Year 2022, CEO of the Year 2022, dan acara puncak pengakuan jajaran Top 100 CEO & The Next 200 Leaders 2022 versi Infobank.

Direktur Utama Bank Sumut Rahmat Fadillah Pohan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Majalah Infobank tersebut.

Rahmat mengatakan seluruh pencapaian kinerja Bank Sumut dan penghargaan atas dirinya tidak terlepas dari dukungan seluruh karyawan maupun stakeholder Bank Sumut yang ikut andil dan bekerja keras untuk memajukan Bank Sumut Infobank Top 100 CEO 2022 adalah 100 pemimpin perusahaan terpilih dari lima sektor industri, yakni perbankan, asuransi jiwa, asuransi umum, multifinance, dan BUMN.

Adapun sejumlah kriteria yang menentukan para CEO masuk dalam jajaran Top 100 CEO 2022 versi Infobank ini, yaitu kinerja perusahaan yang dipimpin berdasarkan hasil rating sektoral dan predikat kinerja “sangat bagus” versi Infobank tahun 2022.

Kemudian size dari perusahaan yang dipimpin CEO tersebut. Faktor pencapaian dan prestasi tertentu dari CEO terpilih juga turut menentukan gelar ini.

Kriteria lainnya adalah pengalaman, ketokohan, dan kontribusi CEO terpilih bagi industrinya. Dan yang terakhir tentunya pertimbangan Dewan Redaksi Infobank yang turut menjadi penentu.

Figur-figur CEO terpilih ini diklasifikasikan kembali hingga menghasilkan 19 CEO terbaik yang terdiri dari 10 CEO of the Year 2022 dari lima kelompok usaha tadi, dan 9 Bankers of the Year 2022 khusus untuk kelompok Bankir.

Ketua Dewan Redaksi Infobank, Eko B. Supriyanto dalam sambutannya menyampaikan pemilihan TOP 100 CEO dan The Next leaders tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan, diantaranya Kriteria pertama yang paling mendasar yakni berusia di bawah 50 tahun sebagai tanda sektor keuangan dan BUMN Indonesia memiliki benih-benih pemimpin muda.

Leader-leader terpilih ini juga merupakan Direksi dan SEVP aktif di perusahaannya masing-masing. Selain itu, leader-leader pilihan Infobank ini adalah yang terbaik karena telah dinilai berkontribusi bagi perusahaan dalam berkinerja baik sesuai rating Infobank, berpengalaman, berprestasi, dan tentunya juga merupakan hasil pertimbangan Dewan Redaksi Infobank.

“Sosok-sosok pemimpin handal, inovatif, berdedikasi, dan berdaya juang tinggi adalah faktor penting lain yang menjadi pilar penopang ketahanan usaha dalam menghadapi masa yang diwarnai ketidakpastian saat ini”, ujar Eko di dalam kegiatan yang berlokasi di Grand on Thamrin Ballroom Hotel Pullman Thamrin, Jakarta, yang juga disiarkan secara langsung pada Channel Youtube resmi, InfobankTV.

Infobank Top 100 CEO & The Next Leaders Forum 2022 dibuka dengan Keynote Speech Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Arah Kebijakan Lembaga Jasa Keuangan pada tahun 2023 mendatang.

Selanjutnya Raden Pardede, Ekonom Senior Indonesia turut memberikan ulasan perekonomian tahun 2023 yang menantang karena Indonesia tengah dibayangi ancaman resesi perekonomian akibat dampak krisis global yang saat ini sedang melanda dunia.

