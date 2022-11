Gracia Indri Lahirkan Anak Pertama di Belanda, Wajah Bulenya Jadi Sorotan, Rekan Artis Komen Begini 

TRIBUN-MEDAN.com - Gracia Indri diketahui telah melahirkan anak pertamanya di Belanda.

Wajah cantik jelita sang buah hati yang blasteran pun membuat penasaran banyak netizen.

Bahkan, rekan artis dibuat heboh saat melihat putri cantik Gracia Indri.

Seperti diketahui, Gracia Indri memang telah lama pindah ke Belanda.

Gracia Indri pindah ke Belanda usai dipinang sang pujaan hatinya Jeffrey Slijpen pada November 2021.

Bahkan, usai menikah, Gracia sampai rela melepas karier artisnyadi Indonesia.

Ya, ia memilih hidup bahagia bersama sang suami bule di Belanda.

Tak butuh waktu lama, mantan istri David NOAH itu lantas mengumumkan kehamilannya.

Gracia Indri dan sang suami. (Instagram @graciaz14)

Namun, ia mengumumkan kabar bahagia itu saat usia kandungannya sudah berusia 7 bulan.

"YES .. I'M PREGNANT. Ini kabar bahagia yang aku dan suami mau share ke kalian."

"Buat yang dari kemaren komen "kok keliatannya begini begitu dll. Ini jawaban nya, Iya aku dikasih kepercayaan Tuhan untuk hamil anak pertama kami dan Puji Tuhan sudah mau memasuki usia 7 bulan," tulisnya di akun Instagram @graciaz14.

Betapa bahagianya, kini Gracia dikabarkan telah melahirkan anak pertamanya.

Lewat akun Instagramnya, Gracia mengumumkan kabar kelahiran anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan.

"Welcome to our world baby (Selamat datang di dunia kita sayang)," tulisnya.