HASIL Belgia vs Kanada: Gol Michy Batshuayi Menangkan Setan Merah, Courtois Tepis Penalti Algojo

TRIBUN-MEDAN.com - Hasil Pertandingan Belgia vs Kanada di pentas Piala Dunia 2022, Kamis (24/11/2022).

Man of the match pantas disematkan baik kepada Thibaut Courtois ataupun Michy Batshuayi di laga Belgia vs Kanada.

Kiper Thibaut Courtois penyelamat Belgia karena mengagalkan penalti lawan.

Thibaut Courtois (zimbio.com)

Sementara Michy Batshuayi satu-satunya pencetak gol yang membawa kemenangan bagi De Rode (Setan Merah), julukan Belgia.

Penyerang Belgia, Michy Batshuayi pantas terpilih sebagai bomber menggantikan Romelu Lukaku yang cedera.

Duel Belgia vs Kanada dalam babak penyisihan Grup F Piala Dunia 2022 usai berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali, Kamis (24/11/2022) dini hari WIB.

Sebiji gol Bathsuayi cukup mengantarkan Belgia menempati puncak klasemen Grup F World Cup 2022 untuk sementara.

Kanada sejatinya bisa unggul lebih dulu lewat kesempatan titik putih yang dieksekusi Alphonso Davies pada menit ke-10.

Akan tetapi, Davies yang tak memiliki pengalaman mengeksekusi penalti gagal melaksanakan tugasnya.

Sepakannya mudah ditebak oleh Thibaut Courtois.

Jalannya Pertandingan

Laga Belgia vs Kanada berjalan ketat sejak awal. Tim Setan Merah, julukan Belgia, membuat serangan on target pada menit pertama sekaligus menandakan penguasaan bola.

Akan tetapi, Kanada nyatanya bermain cukup mengimbangi.

Mereka punya kesempatan membuka peluang lebih banyak dibanding Belgia.

Salah satunya adalah penalti yang dieksekusi oleh Alphonso Davies pada menit ke-10.

Hanya saja, Davies yang tak memiliki pengalaman mengeksekusi penalti gagal melaksanakan tugasnya.

Tendangannya lemah dan tak bisa mengelabui kiper andalan Belgia dan Real Madrid, Thibaut Courtois.

HASIL Belgia vs Kanada Gol Bomber Michy Batshuayi Setan Merah, Courtois Tepis Penalti Algojo