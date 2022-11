HASIL Lengkap Piala Dunia: Belgia vs Kanada 1-0, Spanyol Menang 7-0| Uruguay vs Korsel, Portugal . .

Hasil Piala Dunia Rabu Malam - Kamis dinihari tadi: Jadwal Hari ini Portugal vs Ghana

Hasil Lengkap Piala Dunia Rabu Malam - Kamis dinihari tadi

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut hasil pertandingan lengkap pertandingan Piala Dunia terkini yang berlangsung dari Rabu tadi malam hingga Kamis (24/11/2022).

Jangan lupa hari ini ada pertandingan Swiss vs Kamerun, Portugal vs Ghana, Uruguay vs Korsel.

Jadwal Piala Dunia hari ini Portugal vs Ghana (Twitter/UEFA Nations League)

Hasil Piala Dunia Rabu Malam - Kamis dinihari tadi

Grup D: Prancis vs Australia: 4-1

Grup F: Maroko vs Kroasia: 0-0

Grup E: Jerman vs Jepang: 1-2

Grup E: Spanyol vs Kosta Rika: 7-0

Grup F: Belgia vs Kanada: 1-0

La Furia Española menekuk Kosta Rika dengan skor telak 7 gol tanpa balas, Kamis, (24/11/2022) dini hari.

Belgia vs Kanada

Man of the match pantas disematkan baik kepada Thibaut Courtois ataupun Michy Batshuayi di laga Belgia vs Kanada, Kamis (24/11/2022) dini hari tadi

Kiper Thibaut Courtois penyelamat Belgia karena mengagalkan penalti lawan.