Jadwal Pertandingan Portugal vs Ghana, Cristiano Ronaldo Paling Disorot, Uruguay vs Korsel|Live Bola

AFP/Darko Bandic via Tribunnews

-Piala Dunia: Portugal vs Ghana, Uruguay vs Korsel

TRIBUN-MEDAN.com - Aksi Cristiano Ronaldo paling ditunggu bersama Timnas Portugal di Piala Dunia, Kamis (24/11/2022).

Hari Ini, Kamis 24 November 2022, Portugal akan melakoni laga melawan Ghana.

Cristiano Ronaldo tengah jadi sorotan di tengah persoalannya dengan Manchester United.

Sang mega bintang pun telah diputus kontraknya secara sepihak oleh Man United.

Setelah didepak Man United, pastinya pertandingan di Piala Dunia teramat penting bagi Cristiano Ronaldo

Mampukah CR7 membuktikan diri membawa Portugal berbinar di Piala Dunia?

Pertandingan Piala Dunia akan disiarkan secara live streaming TV Online.

Berikut Jadwal Kick-off Piala Dunia: Swiss vs Kamerun, Portugal vs Ghana, Uruguay vs Korsel| Siaran Langsung Bola Hari Ini

Portugal akan melakoni laga perdana lawan Ghana di Piala Dunia 2022. Foto: Striker Portugal Cristiano Ronaldo (The Sun)

Satu di antara grup jadi sorotan yakni Grup H yang dihuni Portugal, Uruguay, Ghana, dan Korea Selatan.

Tapi di grup ini Uruguay lebih diunggulkan ketimbang Portugal, tim yang dikapteni sang mega bintang Cristiano Ronaldo.

Meski terkadang, babak Penyisihan Piala Dunia 2022 disebut-sebut sebagai grup yang paling sulit diprediksi di ajang Piala Dunia 2022.

Sebuah grup di Piala Dunia 2022 tanpa tim favorit lantaran kekuatan keempat negara bisa dibilang hampir merata.

Keempatnya sama-sama tim langganan Piala Dunia.