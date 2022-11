JADWAL Portugal vs Ghana Piala Dunia 2022, Prediksi Skor, Kunci Ronaldo, Susunan Pemain, Link Live

Prediksi susunan pemain Portugal vs Ghana. Prediksi Skor Portugal vs Ghana, Head to Head, Line Up dan Profil Timnasnya di Piala Dunia 2022

TRIBUN-MEDAN.COM - Laga Piala Dunia 2022 antara Portugal vs Ghana diprediksi bakal berlangsung seru malam nanti.

Pertandingan Portugal vs Ghana juga jadi pembuktian apakah Ronaldo masih memiliki taji di lapangan hijau.

Kedua pelatih kesebelasan tim juga akan adu taktik.

Laga lanjutan penyisihan grup Piala Dunia 2022 mempertemukan Portugal vs Ghana bakal tersaji pada Kamis (24/11/2022).

Keduanya bakal bertemu di lapangan hijau megah yakni Stadion 974 Doha.

Pertandingan ini menarik karena ada Cristiano Ronadlo di Portugal yang sulit dipisahkan dari sejarah sepak bola modern.

Kini Ronaldo kian berumur dan tak setajam usia emasnya dulu.

Namun, aksi dan skill nya pada Piala Dunia 2022 Qatar sedikit banyak akan jadi pusat perhatian.

Prediksi Portugal vs Ghana di Grup H Piala Dunia 2022: Alihkan Perhatian dari Ronaldo

Berikut ini ulasan lengkap prediksi skor Portugal vs Ghana, head to head, line up dan profil timnasnya di Piala Dunia 2022 :

Prediksi skor

Portugal sedang berusaha mengalihkan perhatian dari megabintang Cristiano Ronaldo.

Sementara di sisi lalin, anak-anak asuhan Fernando Santos juga akan menghadapi Uruguay dan Korea Selatan perjuangan berat lolos ke babak sistem gugur 16 besar.

Ini semua membuat pertandingan pembuka yang sulit bagi Portugal.