Nonton Link Live Streaming Belgia vs Kanada Skor Babak I: 1-0, Akses Link Live Piala Dunia

TRIBUN-MEDAN.com - Hari Ini Piala Dunia menyajikan duel Belgia vs Kanada.

Eden Hazard dkk tampil percaya diri menatap laga melawan Kanada.

Pertandingan Belgia vs Kanada berlangsung Kamis (24/11/2022) dini hari.

Duel Grup F Belgia vs Kanada berlangsung di Stadion Al Rayyan, Qatar. Kick-off Belgia vs Kanada pada pukul 02.00 WIB.

Babak I Beligia sementara unggul 1-0 lewat gol yang diciptakan Michy Batshuayi di menit 44.

Laga Belgia vs Kanada disiarkan langsung via Link Live Streaming TV Online dan Vidio atau bisa juga via link live di artikel ini.

Timnas Belgia dijadwalkan bertemu Timnas Kanada di laga perdana Grup F Piala Dunia 2022,

Di babak fase grup, Timnas Belgia bergabung bersama Kanada, Kroasia dan Maroko.

Belgia berada di atas angin karena memiliki deretan pemain bintang kelas dunia.

Baca juga: HASIL Pertandingan Prancis vs Australia, Les Blues Comeback Pesta Gol, Olivier Giroud Sumbang 2 Gol

Tim berjuluk De Rode Duivels atau Setan Merah juga berada jauh di atas Kanada dari segi peringkat FIFA.

Data dan fakta lain juga menunjukkan Eden Hazard dkk lebih berpengalaman ikut serta di Piala Dunia, dibanding Timnas Kanada.

Jika melihat kekuatan terkini masing-masing tim di Grup F Piala Dunia 2022, Belgia dan Kroasia adalah dua tim yang diunggulkan untuk lolos ke babak 16 besar.

Pada dua edisi Piala Dunia terakhir, Belgia selalu bisa lolos dari fase grup.

De Rode Duivels mampu melangkah hingga perempat final pada edisi 2014 di Brasil, lalu menempati peringkat ketiga pada Piala Dunia 2018 di Rusia.