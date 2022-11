Chord Lagu Batak Tartipu Au By Falado Trio 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Tartipu Au yang adalah lagu Batak yang dipopuler oleh Falado Trio.

Lagu Batak Tartipu Au ini merupakan lagu Batak yang sedang viral di media sosial TikTok.

Lagu yang asik didengar ini sering kali muncul di beranda TikTok dan menjadi backsound konten video.

Chord Lagu Batak Tartipu Au

INTRO:

G - C - G - C - G

*

C

So marhalet petaho hita nadua

F

Tung na putus petaho pargaulan ta

C

Nga pasrah be au, ito

Am

Dari pada lalap galau rohakkon

F

Lao mamikkiri ho

C

Tumagonan ma putus,

G

Nang pe borat di roha

C G

Nga rela be au. . .

**

C

Dijolo ku bohimi bohi ampinan

F

Dilambungku hata mi lemes begeon

C

Dang nyangka tartipu au

Am

Dang hurippu songoni pangalahom

F

Molo di pudikki

C

Tu au hatam setia

G

Di san pe ho setia

C

Di sadaan mangobral cinta

Reff

G

Piga hali di baen ho au kecewa

C

Piga hali ho ito mangakku salah

F

Selalu do hu anju ho ito

C

Huripu gabe muba

G

Hape lamtung leleng na lam tu samborna

C

Gabe marajalela

INTRO:

A# - F - C

A# - F - G - C - G

**

C

Dijolo ku bohimi bohi ampinan

F

Dilambungku hata mi lemes begeon

C

Dang nyangka tartipu au

Am

Dang hurippu songoni pangalahom

F

Molo di pudikki

C

Tu au hatam setia

G

Di san pe ho setia

C

Di sadaan mangobral cinta

Reff

G

Piga hali di baen ho au kecewa

C

Piga hali ho ito mangakku salah

F

Selalu do hu anju ho ito

C

Huripu gabe muba

G

Hape lamtung leleng na lam tu samborna

C

Gabe marajalela



F

Sai ma i sude ito

C

Cukuplah kita sampai di sini

G

Lao maho sian kehidupankon

F G C

Dalan ni ma dalan mu ito

(cr30/tribun-medan.com)