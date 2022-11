Lirik dan Chord Lagu Aceh Tawar Sedenge By A.R. Moese

TRIBUN-MEDAN.COM - Lagu Aceh Tawar Sedenge dinyanyikan dan diciptakan oleh Abu Moese Azhari atau yang lebih dikenal dengan A.R. Moese.

Lagu Aceh Tawar Sedenge bercerita tentang identitas, keindahan alam dan kearifan lokal suku Aceh.

Lirik Lagu Aceh Tawar Sedenge ini, pencipta lagu berpesan agar masyarakat Aceh memanfaatkan sumberdaya alam dengan baik tanpa merusak lingkungan. Bahkan Masyarakat Aceh diminta untuk menjaga dan memelihara lingkungan serta keindahan alam kususnya tanah Gayo.

Lagu Aceh Tawar Sedenge ini merupakan lagu wajib yang sering dinyanyikan pada saat diadakannya perayaan hari besar maupun upacara disekolah-sekolah.

Lirik dan Chord Lagu Aceh Tawar Sedenge

C

Ëngonko sô Tanoh Gayô

G

Si mêgah murêta dêle

F C G

Rôm batang nuyêm si ijô

F G C

Kupi bakôe

C

Pêngënko tôk ni kôrek sô

G

Uêtmi ko Tanoh Gayô

F C G

Sêselên pumu ni baju

F G C

Nêtah dirimu

C G

Nti datën bôr kêliêtên

F G

Mongot pudêdêru

F C G

Oya lê rahmat ni Tuhên

F G C

Ken ko bëwënmu

C

Uêtmi ko Tanoh Gayô

G

Sêmbayak bajungku

F C G

Ken tawar roh muyang datu

F G C

Uêtmi masku

C

Wô matangku si mumimpin

G

Êmah ko uyêm ken sôlôh

F C G

Kati kedeng nti musêltu

F G C

Ilah ni dêne

C

Wô kedeng kaô ken cêrmin

G

Rêmalan ênti bêrtêdôh

F C G

Nti mêra kaô tang/tar duru

F G C

Bôn jêma dêle

C G

Nti osan ku pumu jêma

F G

Pêsaka si ara

F C G

Tênareng ni muyang datu

F G C

Ken kô bëwënmu

C G

Uêtmi ko Tanoh Gayô

F G

Wô ôpôh bajungku

F C G

Ken tawar roh muyang datu

F G C

Uêtmi masku

