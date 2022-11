LIVE STREAMING SCTV Wales vs Iran Kick-off Pukul 17.00 WIB, Link Live Hasil Pertandingan Piala Dunia

- Siaran Langsung Wales vs Iran

- Live on SCTV Pukul 17.00 WIB

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung pertandingan Piala Dunia: Wales vs Iran kick-off pukul 17.00 WIB.

Akses Streaming SCTV TV Online Vidio.

Jangan lewatkan pertandingan Piala Dunia hari ini, Jumat 25 November 2022.

Sejumlah pertandingan di antaranya Wales vs Iran dan pertandingan lainnya yang disiarkan live hingga Sabtu (26/11/2022) dini hari WIB.

Pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar dapat ditonton live SCTV, MOJI, maupun diakses via streaming Vidio atau link di artikel ini.

Prediksi skor Wales vs Iran (Tribunnews.com)

Ada empat pertandingan Piala Dunia 2022 yang berlangsung hari ini, meliputi Timnas Wales vs Iran, Qatar vs Senegal, Belanda vs Ekuador dan Inggris vs Amerika Serikat.

Baca juga: PREDIKSI Belanda vs Ekuador Rekor Pertemuan Tim, Prediksi Susunan Pemain| Live Piala Dunia Malam Ini

Jadwal Bola Hari Ini

Jumat, 25 November 2022

17.00 WIB - Wales vs Iran - (SCTV, Vidio)

Bintang Timnas Wales, Gareth Bale (Twitter Wales)

20.00 WIB - Qatar vs Senegal - (SCTV, Vidio)

23.00 WIB - Belanda vs Ekuador - (SCTV, Vidio)

Sabtu, 26 November 2022