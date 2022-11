Pemkab Sergai Buka Pasar Murah Bagi Buruh dan Pekerja, 1.500 Paket Disediakan Untuk Masyarakat

TRIBUN-MEDAN.COM, PANTAICERMIN - Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan pasar murah bagi para buruh dan pekerja.

Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya menjelaskan, pelaksanaan pasar murah ini dilakukan untuk menekan harga bahan pokok dipasaran yang biasanya mengalami peningkatan menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN).

"Kali ini kita siapkan 1.500 paket sembako untuk para pekerja di Kabupaten Serdang Bedagai. Diharapkan kegiatan ini mampu menstabilkan harga serta memastikan ketersediaan bahan sembako aman di pasaran," ungkapnya saat membuka pasar murah di halaman PT Aquafarm Nusantara Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin, Jumat (25/11/2022).

Pemerintah juga memberikan diskon hingga 30 persen dari setiap harga sembako.

"Jika harga beras di pasaran Rp. 11.500 per kilogram, disini kita diskon menjadi Rp. 8.000 per kilogram. Begitu juga telur dari Rp. 1.650 perbutir, kita diskon menjadi Rp. 1.250 perbutir. Untuk gula pasir dan minyak goreng dari harga Rp. 14.000 perkilogram kita diskon menjadi masing-masing Rp. 10.000 per kilogram," jelasnya.

Selain diskon dari Pemerintah, pada pelaksanaan pasar murah di halaman PT Aquafarm Nusantara Desa Sei Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin ini, juga diberikan diskon Rp 10.000 bagi setiap pembelian menggunakan uang elektronik QRIS.

"Diskon dari Pemerintah 30 persen, ditambah lagi diskon dari BI Rp. 10.000, udah murah kali ini. Kami tentu akan terus berupaya hadir ditengah masyarakat khususnya buruh dan pekerja, karena saya tau betul kehidupan seorang butuh, karna ayah saya juga buruh, kami hidup sederhana bersama 6 saudara saya lainnya. Jadi kalo ada masalah buruh ini, didemo saya sama buruh, saya tidak akan menghindar, saya akan hadapi karena saya juga pernah berada diposisi bapak/ibu pekerja," tegas Bupati.

Mantan Wakil Bupati ini juga mengharapkan kepada perusahan khususnya PT Aquafarm Nusantara untuk mengembangkan kualitas SDM pekerja dengan memberikan kesempatan berwirausaha bagi pekerjanya.

"Misalnya beternak sapi, kambing, ayam, itik, ikan dan lain-lain. Kita harus berinovasi, bekerja keras, kami punya visi misi sergai Maju Terus, Mandiri, Sejahtera dan Religius. Ini bisa diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada karyawan mengembangkan SDMnya," tandasnya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Tambunan menambahkan jika perkembangan tekhnologi membuat kita juga harus mengikutinya.

Pengembangan sistem pembayaran yang dulunya konvensional kini mulai berubah ke digitalisasi.

"Dengan pembayaran non tunai, transaksi akan lebih aman, nyaman dan cepat. Selain itu banyak diskon dan kemudahan yang diberikan melalui transaksi non tunai," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Serikat Pekerja Buruh Bersatu se-Kabupaten Serdang Bedagai, Agan Surya Tanjung mengatakan pihaknya sangat bersyukur memiliki pemimpin yang sederhana dan berasal dari anak buruh.

"jadi memperhatikan masyarakatnya. Kami ingin sampaikan satu hal yakni terimakasih, karna pak Bupati cepat respon atas permintaan kami, beberapa waktu lalu kami demo meminta pasar murah, langsung dibuat pak Bupati. Kami minta 1.000 paket, disiapkan 1500," Ucapnya didampingi serikat buruh dan pekerja lainnya.