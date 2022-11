Reza Arap Beber Hubungannya Kini dengan Rossa Usai Sempat Digosipkan Selingkuh, Ini Klarifikasinya

TRIBUN-MEDAN.com - Reza Arap beber hubungannya kini dengan Rossa usai sempat digosipkan selingkuh.

Ia pun mengklarifikasi soal isu Diva Indonesia itu menjadi orang ketiga dalam pernikahannya dengan sang istri.

Rumor ini mencuat karena kedekatannya di sosial media bertepatan dengan isu keretakan rumah tangganya dengan Wendy Walters.

Rossa dan Reza Arap Diisukan Punya Hubungan Spesial (Ho/ Tribun-Medan.com)

Diketahui, Wendy menyebut bahwa Reza Arap berselingkuh, namun ia tidak menjelaskan secara detail siapa sosok selingkuhannya.

Netizen pun ramai menuding Rossa-lah selingkuhan Reza Arap.

Mengenai ini, Reza membenarkan bahwa dirinya dekat dengan Rossa lantaran menjadi juri Indonesia Got Talent.

Baca juga: GANTIKAN Rossa, Inilah Sosok Perempuan Cantik Malika Bestari Disebut Pacar Baru Afgan

"Aku tuh jarang punya teman musisi ya, gara-gara IGT aku kenal teh Oca kan dia udah kaya kakak aku sendiri," kata Reza Arap di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jumat (25/11/2022).

Reza sudah menganggap Rossa sebagai kakaknya sendiri.

Menurutnya, banyak pelajaran yang bisa diambil dari Diva yang sudah berkecimpung di industri musik selama 25 tahun tersebut.

Wendy, Reza Arap, Rossa (Instagram)

"Benar-benar kaya kakak ku sendiri karena dia sudah banyak pengalaman di bidang industri showbiz dia mengajar banyak hal dibelakang panggung IGT," ujar Reza Arap.

"Nongkrong, makan bareng, i mean i love her as friend," lanjutnya.

Lebih lanjut, ketika kabar dirinya digosipkan selingkuh dengan Rossa, ia hanya tertawa.

Meski begitu, karena kabar perselingkuhan tersebut, Reza menegaskan hubungannya dengan Rossa baik-baik saja.

Baca juga: BUKAN Rossa, Wendy Walters Bikin Luna Maya Kaget Tahu Wanita-wanita Selingkuhan Reza Arap

"Kita ketawa doang, nggak ada yang gimana-gimana sampai sekarang hubung baik-baik aja," jelas Reza Arap.