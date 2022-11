Reza Arap Tanggapi Isu Perselingkuhan dengan Rossa: Teh Oca Kan udah Kayak Kakak Aku Sendiri

TRIBUN-MEDAN.com - Reza Arap menjalani sidang perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Youtuber sekaligus anggota Weird Genius, Reza Oktovian yang dikenal sebagai Reza Arap menanggapi isu yang menyebut dirinya berselingkuh dengan penyanyi Rossa.

Sebelumnya, Reza Arap sempat santer diisukan memiliki hubungan spesial dengan Rossa seiring kabar keretakan rumah tangganya dengan sang istri, Wendy Walters.

Terkait hal itu, Reza Arap mengatakan ia mengenal Rossa karena sebuah program pencarian bakat lantaran menjadi juri di acara yang sama.

Seiring kedekatan mereka, Reza pun sudah menganggap pelantun "Ku Menangis" itu sebagai kakaknya sendiri.

"Aku tuh jarang punya teman musisi ya, gara-gara IGT aku kenal teh Oca kan dia udah kaya kakak aku sendiri," kata Reza Arap di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jumat (25/11/2022).

Selain menganggap sebagai kakak, ia pun mengaku mencintai Rossa tapi hanya sebagai teman.

"Nongkrong, makan bareng, i mean i love her as friend," lanjutnya.

Status Rossa sebagai penyanyi senior yang sudah berada di industri musik selama 25 tahun, menurut Reza, banyak memberinya pelajaran.

"Benar-benar kaya kakak ku sendiri karena dia sudah banyak pengalaman di bidang industri showbiz dia mengajar banyak hal dibelakang panggung IGT," ujar Reza Arap.

Meski isu perselingkuhan Reza Arap dan Rossa sempat memanas, Youtuber tersebut mengaku hanya menanggapi dengan tertawa.

Ia pun menegaskan hubungannya dengan Rossa baik-baik saja.

"Kita ketawa doang, nggak ada yang gimana-gimana sampai sekarang hubungannya baik-baik aja," jelas Reza Arap.

Sebagai informasi, Reza Arap sedang menjalani proses sidang gugatan cerai beragendakan mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta hari ini, (25/11/2022).

Kendati demikian, mediasi tersebut gagal karena baik Reza Arap maupun Wendy Walters mantap melanjutkan perceraian.

Diketahui, Wendy Walters menggugat cerai Reza Arap di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 27 Oktober 2022.

Berita sudah tayang di kompas.tv