Chord Lagu Batak Sibirong-Birong By Ika Siringo Ringo & Billy Simarmata 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Sibirong-birong merupakan lagu hasil kolaborasi antara Ika Siringo Ringo dan juga Billy Simarmata.

Lagu Batak Sibirong-birong diproduksi oleh PT Sinar Musik Abadi dan video klipnya diunggah melalui YouTube pada 1 Maret 2021 lalu.

Lirik Lagu Batak Sinbirong-birong bercerita tentang pria yang berkulit hitam manis yang sulit didapatkan.

Si hitam manis yang bekerja proyek dari Siantar untuk mengejar si gadis boru Jawa.

Chord Lagu Batak Sibirong-Birong

C F

Sibirong birong – sibirong birong

F C

nangpe nabirong na maol do dapot

C G

lao do au lao do au hasian

C G C

tu siantar do au marporoyek

C F

sibirong birong – sibirong birong

F C

nangpe nabirong na maol do dapot

F

Sidalianmu do lao marporoyek

C

asa pajumpang dohot siboru jawa

C G

saonari tapasada ma rohatta pak butet

C G

ho tu juma au tu lapo tuak

C G

saonari tapasada ma rohatta mak butet

C G

ho dijabu au lao tu cafe



Intro: C G

C F G

C F

Sibirong birong – sibirong birong

F C

nangpe nabirong na maol do dapot

C G

lao do au lao do au hasian

C G C

tu siantar do au marporoyek

C F

sibirong birong – sibirong birong

F C

nangpe nabirong na maol do dapot

F

Sidalianmu do lao marporoyek

C

asa pajumpang dohot siboru jawa

C G

saonari tapasada ma rohatta pak butet

C G

ho tu juma au tu lapo tuak

C G

saonari tapasada ma rohatta mak butet

C G

ho dijabu au lao tu cafe

(cr30/tribun-medan.com)