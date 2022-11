Hasil Pertandingan Polandia vs Arab Saudi Piala Dunia, 2-0, Kalahkan Timnas Argentina Keberuntungan?

Odd ANDERSEN / AFP

Penyerang Arab Saudi Saleh Al-Shehri merayakan setelah mencetak gol pertama timnya selama pertandingan sepak bola Grup C Piala Dunia Qatar 2022 antara Argentina dan Arab Saudi di Stadion Lusail di Lusail, utara Doha pada 22 November 2022. Hasil Polandia vs Arab Saudi, 2-0 di Piala Dunia 2022. Robert Lewandowski Akhirnya Bisa Cetak Gol, Kini Polandia Pimpin Klasemen Sementara Grup C.