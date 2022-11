HASIL Piala Dunia Babak Pertama Prancis Vs Denmark Tanpa Gol, Akses di Sini Nonton Live Streaming

Hasil babak pertama laga yang mempertemukan Prancis vs Denmark berkahir tanpa gol pada laga lanjtan penyisihan grup Piala Dunia 2022.

TRIBUN-MEDAN.com - Hasil babak pertama laga yang mempertemukan Prancis vs Denmark berkahir tanpa gol pada laga lanjtan penyisihan grup Piala Dunia 2022.

Prancis dan Denmark saling menciptakan peluang, sayang tak berbuah satu gol pun.

Pertandingan Prancis Vs Denmark berlangsung sengit pada Sabtu (26/11/2022) pukul 23.00 WIB live SCTV.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Prancis vs Denmark bisa anda tonton via live streaming gratis via HP.

Link nonton live streaming gratis bisa diakses di akhir artikel ini.

Prancis kembali bermain tanpa Karim Benzema yang mengalami cedera.

Meski Timnas Prancis hadir di Piala Dunia 2022 dengan label juara bertahan, duel diperkirakan tetap seru.

Saat ini, Kylian Mbappe cs menduduki puncak klasemen grup D Piala Dunia 2022 dengan 3 poin sedangkan Timnas Denmark di peringkat ketiga dengan 1 poin.

Dengan mental bertanding yang sedang tinggi, Prancis diprediksi bakal mendominasi.

Mampukah tim dinamit meladeni permainan Prancis?

Di sisi lain, bertanding melawan Timnas Denmark juga diprediksi bukan hal yang mudah bagi Timnas Prancis.

Pasalnya Timnas Prancis memiliki catatan yang kurang bagus ketika berhadapan dengan Denmark di Piala Dunia.

Tercatat tim berjuluk Les Bleus sudah berhadapan dengan Timnas Denmark di Piala Dunia sebanyak tiga kali.

Dari tiga pertemuan tersebut, Timnas Prancis hanya mengantongi satu kali hasil menang.