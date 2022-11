Livy Renata Akhirnya Speak Up, Akui Tertekan di Podcast Dedy Corbuzier, Senggol Soal Sensitif

TRIBUN-MEDAN.com - Selebgram cantik, Livy Renata akhirnya memberanikan diri untuk mengungkap perasaannya saat diundang Deddy Corbuzier di podcastnya.

Awalnya Livy Renata mengaku takut saat dirinya mengungkap perasaannya.

“Aku mau speak up tapi takutnya kayak, 'ih apaan sih orang nggak ada hubungannya sama you, ngapain you speak up gitu?,” sebut Livy Renata dilansir dari akun Instagram @lambegosiip.

Namun lantaran Deddy Corbuzier berani menyenggol namanya hingga ia memberanikan diri untuk mengungkap ketidaknyamanannya dengan mantan pesulap ituZ

"Tapi akhirnya dia nyenggol I, maksudnya lagi, ya udah I speak aja, soalnya kalau enggak, sampai kapan kita bakal toleransi yang kayak gitu," sebut Livy Renata

Menurut Livy Renata dirinya merasa tertekan saat datang ke podcast Deddy Corbuzier.

Sosok Livy Renata, mengaku pernah bekerja di cafe sebagai pelayan. (IG/livyrenata)

"Second time yang I datang itu kayak tertekan ya I di sana gitu ya, dia yang ngundang, dia yang nanya 'ngapain lu di sini?’," ujar Livy.

Padahal jelas-jelas Deddy Corbuzier yang mengundang Livy Renata.

“Padahal kan you yang udang,” kata Livy Renata.

Bersyukur Livy Renata tidak ditanya soal keperawanan oleh Deddy.

“Kayaknya kalau mau tanya mending yang relevan gitu ya,” kata Livy Renata ke Deddy Corbuzier.

Sebelumnya, Livy Renata juga sempat menyindir Deddy yang dituding memiliki fetish aneh setelah ramai tuai kontroversi.

Bahkan Livy Renata sempat memperagakan gaya Deddy Corbuzier saat bertanya soal keperawanan dengan seseorang.

“Misalnya gini kamu ditanya, kamu perawan bukan,” kata Livy Renata.