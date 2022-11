Livy Renata Akui Tertekan saat Hadir di Podcast Deddy Corbuzier: Padahal Dia yang Ngundang 

TRIBUN-MEDAN.com - Baru-baru ini, nama Livy Renata trending di media sosial Twitter.

Livy Renata kembali jadi sorotan saat mengungkap isi hatinya.

Livy Renata kali ini berani angkat bicara soal pengalamannya menghadiri podcast Deddy Corbuzier.

Sebelumnya, Livy Renata juga sempat menyindir ayah Azka yang dituding memiliki fetish aneh setelah ramai tuai kontroversi.

Deddy yang berkali-kali menanyakan soal keperawanan diduga disindir oleh Livy Renata.

Kali ini, Livy Renata mengungkap pengalamannya yang merasa tak nyaman saat hadir dalam kanal Youtube Deddy.

Dilansir Grid.ID dari akun Instagram @lambegosiip pada Jumat (25/11/2022), Livy Renata mengaku memberanikan diri speak up meski awalnya takut dihujat.

"Aku mau speak up tapi takutnya kayak, 'ih apaan sih orang nggak ada hubungannya sama you, ngapain you speak up?'," ujar Livy Renata.

"Tapi akhirnya dia nyenggol I, maksudnya lagi, ya udah I speak aja, soalnya kalau enggak, sampai kapan kita bakal toleransi yang kayak gitu," sambungnya.

Livy juga mengaku tak terima dengan ucapan Deddy Corbuzier saat mengundang dirinya.

"Second time yang I datang itu kayak tertekan ya I di sana gitu ya, dia yang ngundang, dia yang nanya 'ngapain lu di sini?'," ujar Livy.

"Padahal like, you yang ngundang loh," sambungnya.

Meski begitu, Livy Renata mengaku tak ditanya soal keperawanan.

Livy Renata ngaku tertekan hadiri podcast Deddy Corbuzier. (Instagram.com/lambegosiip)

Warganet pun memberikan dukungan ke Livy Renata.