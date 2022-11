GAGAL MENIKAH, Awkarin Bongkar Alasannya Sampai berlinang Air Mata Disuruh Pilih Pilihan Sulit 

TRIBUN-MEDAN.com – Selebgram Awkarin menjadi sorotan warganet di media sosial, lantaran videonya di podcast YouTube Merry Riana kembali viral.

Dilansir dari GRID.ID, Awkarin menceritakan permasalahannya hingga membuatnya sampai gagal menikah.

Awkarin mengatakan jika dirinya sempat diminta untuk memilih antara kekasihnya dan keluarga.

Secara blak-blakan, Awkarin mengaku bahwa pilihan tersebut membuatnya sampai stres.

"Pilihan tersulit apa yang pernah kamu buat dalam hidup?" tanya Merry Riana selaku host.

"Ketika gue harus memilih antara orang yang gue sayangi, cinta dengan bokap dan nyokap," jawab Awkarin.

"Iya itu waktu gue gagal nikah," lanjutnya.

Saat ditanya Merry Riana kapan waktu gagal menikah, Awkarin pun terdiam dan tak kuasa melanjutkan ucapannya.

Hingga tangis Awkarin pun pecah di tengah-tengah podcast yang berlangsung.

"Kapan?" tanya Merry lagi.

"Sorry banget," ucap Awkarin sambil menyeka matanya dengan tisu.

"Its oke, we can pause the time for you," jawab Merry Riana.

Ia menegaskan akan tetap memilih keluarga meski sangat mencintai kekasihnya kala itu.

"Mau gimana pun gue pasti milih keluarga gue sih," tegas Awkarin

"Pada akhirnya gue lari ke pelukan mereka kayak 'ya udah sesayang apapun gue sama nih orang, gue masih sayang sama kalian berdua'," paparnya.

Bahkan, saat mengambil keputusan ia mengaku butuh waktu selama satu bulan.

"Butuh waktu sebulan. Itu sebenernya nggak lama, tapi keputusan yang sulit diambil,"

(*/tribun-medan.com)