Hingga Triwulan III 2022, Ini Besaran Capaian Realisasi Investasi Dalam Negeri Kota Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Ferri Ichsan menyatakan hingga triwulan ketiga 2022, investasi dalam negeri di Kota Medan baru mencapai Rp 2,3 triliun.

Ferri mengatakan, sejauh ini investasi dalam negeri di Kota Medan masih alami penurunan pasca-pandemi Covid-19.

Baca juga: Isu Resesi 2023, Bobby Nasution Minta Dinas PMPTSP Gencar Promosikan Program Pemko Kepada Investor

Menurut Ferri, pada tahun 2019, sebenarnya investasi dalam negeri di Kota Medan sudah mencapai Rp 7,1 triliun.

Namun mengalami penurunan di tahun 2020 atau hanya mencapai Rp 4,13 triliun.

"Untuk 2021 kembali bergerak mengalami kenaikan menjadi Rp 5,12 triliun. Dan untuk tahun ini sampai triwulan ketiga investasi dalam negeri kita di Kota Medan baru mencapai Rp 2,3 triliun," ujar Ferri saat dikonfirmasi melalui via telepon, Senin (28/11/2022).

Dari jumlah investasi itu, penyumbang terbesar masih dari sektor perumahan dan kawasan industri, dilanjutkan sektor jasa lainnya.

"Kalau untuk investasi asing hampir sama mengalami penurunan juga. Padahal di 2019 jumlahnya telah mencapai 147,2 juta US$, 2020 kembali mengalami penurunan dan menjadi sekitar 40,3 juta US$, serta 2021 kembali naik menjadi 57,7 juta US$," ucapnya.

Untuk itu pihaknya mengadakan sejumlah kegiatan dan program yang berkolaborasi dengan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Medan.

"Makanya beberapa hari lalu kita adakan Medan Investment Business Forum & Expo tujuannya agar bisa membantu meningkatkan ekonomi Medan khususnya investasi di Kota Medan. mengingat di 2023 ada rencana resesi. Salah satu yang buat bertahan adalah UMKM. Jadi kita ingin menguatkan UMKM kita untuk persiapan di tahun depan," jelasnya.

Baca juga: DPMPTSP Kota Medan Gelar Kegiatan Medan Investment-Business Forum dan Expo 2022 yang Diikuti UMKM

Menanggapi permintaan Wali Kota Medan Bobby Nasution, Ferri mengaku hingga saat ini Dinas PMPTSP masih terus berupaya memperkenalkan program pembangunan Kota Medan kepada investor.

"Itu selalu kita lakukan dan masih terus upayakan untuk persiapan resesi 2023," jelasnya.

(cr5/tribun-medan.com)