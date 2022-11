Kepala Siswi SMP Dibacok, Pelaku Tak Terima Pacarnya Dirundung Korban, Berikut Kronologinya

TRIBUN-MEDAN.com, ASAHAN - S(13) siswi sekolah menengah pertama(SMP) di Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan dibacok oleh pacar temannya MF(13).

Pembacokan tersebut diketahui perihal sepele dimana korban S membully A yang merupakan pacar dari pelaku MF.

Akibat hal tersebut, MF yang tak terima dengan perbuatan korban S, membalas dengan membacok korban hingga terluka parah.

Kapolres Asahan, AKBP Roman Smaradhana Elhaj saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut, dan mengaku kejadian tersebut terjadi pada Sabtu(26/11/2022) sore.

"Jadi kronologinya, yang bersangkutan ini merasa sakit hati karena pacarnya dibully terus menerus oleh korban. Pacar pelaku ini diomongin pendek dan A (pacar pelaku) bercerita kepada pelaku," kata Roman, Senin(28/11/2022).

Kata Roman, pelaku MF langsung diamankan pada Sabtu malam di rumah orang tuanya. "Pelaku langsung kami amankan dirumah orang tuanya sesaat melakukan pembacokan tersebut," ujarnya.

Tambah Roman, pelaku melakukan pembacokan tersebut tanpa direncanakan dan spontan saat sedang berpapasan dengan korban.

"Pelaku dan korban berpapasan saat sedang mengendarai sepeda motor. Karena tidak sengaja bertemu, pelaku yang sakit hati berniat membalas korban, yang saat itu pelaku menemukan parang dipinggir jalan," katanya.

Akibat bacokan yang dilakukan oleh pelaku, korban mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala dan dirujuk ke rumah sakit.

"Korban belum bisa dimintai keterangan, karena korban masih dirawat. Pelaku yang masih dibawah umur, tetap kami proses, namun dilakukan diversi terlebih dahulu sebelum dilakukan ke tahap berikutnya," ujarnya.

Kendati begitu, Roman menyayangkan kejadian tersebut, ia berharap kepada setiap orang tua dapat memonitor pergaulan anaknya, terlebih anak usia muda yang masih memiliki emosi yang tidak stabil.

Sementara pelaku, harus menanggung perbuatannya dan dijerat dengan pasal 80 ayat 2 Jo pasal 76 C UU RI No 35 tahun 2014, perubahan atas UU RI No 35 tahun tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dengan hukuman 5 tahun penjara.

