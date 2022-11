NONTON Live Streaming Gratis Brasil Vs Swiss Jam 23.00 WIB, Sedang Tayang, Akses di Sini Linknya

Saat ini sedang berlangsung live streaming duel antara Brasil vs Swiss dalam lanjutan penyisihan grup Piala Dunia 2022, Senin (28/11/2022) malam.

Keseruan laga Brasil vs Swiss dihelat di Stadion 974, Doha, Qatar, Senin (28/11/2022) malam pukul 23.00 WIB Live SCTV.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Brasil vs Swiss bisa ditonton via live streaming via HP.

Dalam duel kali ini, Striker Brasil, Richarlison sedang menikmati momen menjadi sorotan utama di Piala Dunia, setelah dirinya hanya menjadi peran pendukung di Tottenham Hotspur.

Penyerang Brasil berusia 25 tahun ini tenggelam dalam bayang-bayang Harry Kane setelah bergabung dengan Spurs musim ini dari Everton.

Bomber Brasil itu baru mencicipi lima kali jadi starter di Liga Primer musim ini, tanpa menyumbang satu gol pun.

Richarlison yang flamboyan kini telah mengambil kesempatan untuk menjadi pusat perhatian di panggung global di Qatar.

Dia mengemas dua gol dalam kemenangan Brasil 2-0 atas Serbia yang keras kepala di laga pembuka grup G (25/11/2022) lalu.

Gol keduanya menakjubkan.

Lentur bagai penari balet, Richarlison melepaskan tendangan gunting untuk membobol gawang Serbia.

Hal itu menunjukkan bahwa dia siap untuk muncul sebagai salah satu pemain terkemuka Piala Dunia.

Momen ajaib Richarlison terjadi setelah impian Piala Dunianya diragukan ketika ia mengalami cedera betis saat bermain untuk Tottenham dalam pertandingan Liga Premier melawan Everton pada bulan Oktober.

“Empat minggu lalu saya menangis, ragu apakah saya akan datang. Itu sepadan dengan semua upaya yang saya lakukan untuk pemulihan saya. Tiga sesi sehari. Saya bertekad untuk datang ke Piala Dunia,” katanya.