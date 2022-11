NONTON Live Streaming Gratis Korea Selatan Vs Ghana Jam 20.00 WIB, Akses di Sini Linknya via HP

Saksikan siaran langsung via live streaming laga antara Korea Selatan vs Ghana lanjutan penyisihan grup Piala Dunia 2022, Senin (28/11/2022)

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming laga antara Korea Selatan vs Ghana lanjutan penyisihan grup Piala Dunia 2022.

Korea Selatan dijadwalkan bentrok kontra Ghana pada matchday kedua Grup H Piala dunia 2022, Senin (28/11/2022) malam pukul 20.00 WIB, live SCTV.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Korea Selatan vs Ghana bisa ditonton via live streaming via HP.

Link nonton live streaming Korea Selatan vs Ghana bisa diakses di akhir artikel ini.

Kualitas Ghana yang tidak bisa dipandang remeh membuat skuad Taeguk Warriors diprediksi bermain imbang sepanjang 90 menit laga di Stadion Kota Educations.

Hasil pertandingan Timnas Korea Selatan vs Ghana diprediksi The Hardtackle, Sportsmole dan Whoscored berakhir imbang dengan skor 1-1.

Prediksi Skornya

The Hardtackle: Korea Selatan 1-1 Ghana

Sportsmole: Korea Selatan 1-1 Ghana

Whoscored: Korea Selatan 1-1 Ghana

Kedua negara baik Timnas Korea Selatan maupun Ghana membuka perjalannya di Piala Dunia 2022 dengan hasil kurang memuaskan.

Korea Selatan hanya mampu mendapatkan 1 poin setelah ditahan 0-0 Uruguay sedangkan Ghana menyerah dihadapan Portugal dengan skor 3-2.

Hasil kurang baik ini harus segera diperbaiki Korea Selatan dan Ghana jika mengincar lolos 16 besar Piala Dunia 2022.

Pasukan Paulo Bento mempunyai harapan tinggi pada Piala Dunia 2022 setelah dua edisi terakhir gagal melangkah ke 16 besar.