PREDIKSI SKOR, Susunan Pemain, Kamerun vs Serbia Siapa Menang? Live Streaming Kick Off 17.00 WIB

Prediksi Kamerun vs Serbia penyisihan Grup Piala Dunia 2022, Seni (28/11/2022)

TRIBUN-MEDAN.COM - Pertandingan kedua di babak penyisihan Grup G Piala Dunia 2022 mempertemukan Kamerun Vs Serbia, Senin (28/11/2022).

Laga Kamerun Vs Serbia akan tersaji Al Janoub Stadium waktu Qatar atau pukul 17.00 WIB.

Satu grup dengan Timnas Brasil dan Swiss tentu Kamerun dan Serbia harus bekerja ekstra keras untuk bisa lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022.

Apalagi saat ini, Kamerun dan Serbia terancam tak lolos.

Timnas Kamerun menempati posisi ketiga tanpa poin setelah kalah di laga pertama.

Begitu juga dengan Timnas Serbia kalah di laga perdana dan menempati posisi juru kunci.

Karena itu, saat Kamerun Vs Serbia tak ada pilihan lain bagi kedua tim untuk saling bantai.

Masyarakat Indonesia bisa menyaksikan laga hidup mati Kamerun vs Serbia ini via live streaming Vidio atau dari tayangan siaran langsung para pemegang hak siar resmi lainnya.

Pertandingan Kamerun vs Serbia menarik karena sama-sama penting bagi kedua klub.

Berikut ini ulasan lengkap prediksi skor Kamerun vs Serbia, head to head, catatan hasil 5 pertandingan terakhir, line up, posisi klasemen sementara hingga profil timnas keduanya di Piala Dunia 2022 Qatar:

Prediksi Skor

Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Kamerun dan Serbia di semua kompetisi sejak laga persahabatan yang berakhir dengan kemenangan 4-3 untuk Serbia pada Juni 2010.

Serbia selalu kalah dalam dua pertemuannya menghadapi tim asal Afrika di Piala Dunia sebagai negara merdeka.

Mereka tunduk atas Pantai Gading pada 2006 (2-3) dan Ghana pada 2010 (0-1).