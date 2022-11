Vincent Raditya Pamer Potret Fanny Margaretha yang Telah Melahirkan: Ini Hidup Saya! 

TRIBUN-MEDAN.com – Kabar bahagia dari Vincent Raditya atau Kapten Vincent yang memamerkan potret istrinya yang telah melahirkan, Minggu (27/11/2022).

Tapi sayangnya, kabar ini cukup mengejutkan publik lantaran Vincent Raditya dan Fanny Margaretha baru saja menikah sekitar seminggu lalu.

Dilansir dari Tribun Seleb, Pemberkatan keduanya pun digelar sederhana pada Sabtu (19/11/2022).

Melalui Instagramnya, Vincent Raditya menuliskan keterangan dalam foto pasca Fanny Margaretha melahirkan.

Vincent Raditya menegaskan jika ini adalah hidupnya, sehingga ia membebaskan warganet yang ingin menghujatnya.

"Biar puas yaa sekalian. Ini adalah hidup dan keluarga saya “saat ini”,

suka atau tidak keluarga inilah masa depan saya.

Feel free to judge anything, this is my life and my future," tulisnya.

(*/tribun-medan.com)