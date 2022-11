Berita Foto: Berikut Rekomendasi Tempat Liburan Keluarga, Wahana Ice Rink Hadir di Delipark Mall

TRIBUN MEDAN/ABDAN SYAKURO Sejumlah perwakilan dari media sedang mencoba wahana baru Ice Rink yang berlokasi di Terra Atrium Lantai LG Delipark Mall Jalan Putri Hijau Nomor 1, Kota Medan, Senin (28/11) sore. Delipark Mall menghadirkan wahana Ice Rink di dalam Mall dengan mengambil tema event Glorieux Iceperience yang berlangsung dari tanggal 28 November 2022 - 8 Januari 2023 selama setiap hari mulai pukul 10.30-20.30 WIB dengan harga tiket Rp 75 ribu per orang (Senin-Jumat), Rp 100 ribu per orang (Sabtu-Minggu) dan Rp 50 ribu per orang untuk pendamping anak-anak dibawah 10 tahun.

Head of Marcomm Dept Setia Gumilar dan Public Relations and Promotion Officer Vanessa Pascalya sedang memberikan keterangan terkait wahana baru Ice Rink di Delipark Mall

Head of Marcomm Dept Setia Gumilar dan Public Relations and Promotion Officer Vanessa Pascalya

