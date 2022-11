Chord Lagu Batak Hujou Goarmi By Osen Hutasoit 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lirik Lagu Batak Hujou Goarmi ini adalah lagu Batak yang dipopulerkan oleh Osen Hutasoit.

Hurimpu do gomos di tangiangmu adalah potongan reff dari Lirik Lagu Batak Hujou Goarmi.

Lirik Lagu Batak Hujou Goarmi Osen Hutasoit ini bercerita tentang kisah seseorang yang sangat resah akan kehidupannya.

Chord Lagu Batak Hujou Goarmi

Intro : C..F..

Dm -Em F G

C G/B

hujou goarmi di tangiangku..

-E Am F

sai hu..elek Tuhan i mamillit ho..

-Em Dm G

mandongani au di ganup ngolungku..

C

sai hutonggohon do..

-A Dm G

sian su. .de na uli angka pambahenanmu..

-Am -G/B C F G

tarpangan ma rohangku..

C G/B

hea do sanga rotu pinghiranghu..

-E Am F

tung so jadi be hubungka rohangki..

-Em Dm G

ai godang na masa angka naung salpu..

Am -G/B C

na manggotil rohangki..

-A Dm G

alai ro ma ho na so panagamanku..

Am -G/B C G

mallobok taroktokhi..

C

hurimpu do gomos di tangiangmu..

-Dm -Em F -Em

naung sada tahi nang pangidoanta i..

Dm G

na au di ho nang ho gabe di au..

C G

masitomuan roha i..

C

hurimpu ho alus ni tangiangku..

-Dm -Em F

di na husungkun ho gait do alusmi..

C Am Dm

soada imbarmu.. dohot angka naung salpu..

G F

sala do taroktokhi..

C G/B

hea do sanga rotu pinghiranghu..

-E Am F

tung so jadi be hubungka rohangki..

-Em Dm G

ai godang na masa angka naung salpu..

C

na manggotil rohangki..

-A Dm G

alai ro ma ho na so panagamanku..

F -G (C)

mallobok taroktokhi..

Musik : C..-Dm -Em F..

Dm G C G

Reff :

C

hurimpu do gomos di tangiangmu..

-Dm -Em F -Em

naung sada tahi nang pangidoanta i..

Dm G

na au di ho nang ho gabe di au..

C G

masitomuan roha i..

C

hurimpu ho alus ni tangiangku..

-Dm -Em F

di na husungkun ho gait do alusmi..

C Am Dm

soada imbarmu.. dohot angka naung salpu..

G C C-Dm-Em-F

sala do taroktokhi..

C Am Dm

soada imbarmu.. dohot angka naung salpu..

G F Fm C

sala do taroktokhi..

